Німеччина

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Німеччини.

Мюнхенська Баварія в другому турі нового сезону німецької Бундесліги продовжила набирати ходу в національній першості домашнім матчем проти Вольфсбурга.

Команда Юліана Нагельсманна ще в першому таймі відвантажила до воріт суперників одразу три м’ячі, щоправда гол літнього новачка "Рекордмайстера" Садіо Мане було скасовано через офсайд.

Уже після перерви тиск ізбоку господарів поля не спадав, проте вони більше забитими м’ячами не відзначались.

Огляд матчу:

Баварія — Вольфсбург 2:0

Голи: Мусіала, 33, Мюллер, 44.

Баварія: Ноєр — Девіс, Ернандес, Упамекано, Павар — Мусіала (Гравенберх, 83), Кімміх, Забітцер, Мюллер — Гнабрі (Сане, 46), Мане (Тель, 80).

Вольфсбург: Кастеелс — ван де Вен, Лакруа, Борно, Баку — Мармош (Вальдшмідт, 68), Сванберг (Ф. Нмеча, 61), Гілавогі, Арнольд (Вранкс, 84), Віммер (Крузе, 46) — Л. Нмеча (Брекало, 84).

Попередження: Ернандес, Ульрайх — Сванберг.