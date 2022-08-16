Німеччина

Футболіст незадоволений відношенням деяких футболістів до справи.

Лідер та капітан дортмундської Боруссії Марко Ройс прокоментував трансферні недоліки клубу та відношення гравців до справи.

"Жахливо шкода, що ми підписуємо неймовірно крутих молодих гравців, які, на жаль, мріють через чи чотири роки грати в іншому місці, розвинувшись у Борусії.

Постійно є відчуття, що ми можемо побудувати команду, а потім через рік-два команда знову розвалюється, бо йдуть два-три ключових виконавців.

Подивіться на футболістів, які грали за нас останніми роками. Якби всі залишилися тут, ми б неабияк пошуміли в Європі.

Такий футбольний бізнес. Кожен має на меті грати лише у топових клубах, які займають перші місця у своїх лігах", — сказав Ройс.

Нагадаємо, що в літнє трансферне вікно Боруссію Д залишив Ерлінг Голанд, який перейшов у Манчестер Сіті.