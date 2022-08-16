Французький центрбек підпише із новим клубом контракт до 2027 року.
Ньянзу Куассі, getty images
16 серпня 2022, 17:40
Молодий центральний захисник мюнхенської Баварії Ньянзу Куассі продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 20-річний француз перейде до Севільї за 20 мільйонів євро, при цьому мюнхенський гранд залишить за собою право зворотного викупу гравця.
За інформацією джерела, незабаром Куассі пройде медичне обстеження у новому клубі, з яким підпише контракт до 2027 року.
Минулого сезону Ньянзу Куассі провів за Баварію 22 матчі, в яких забив один гол і віддав один асист.