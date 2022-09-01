Німеччина

Орендна угода з 26-річним німцем розрахована до літа 2023 року.

Півзахисник Бенфіки Юліан Вайгль продовжить кар'єру у складі менхенгладбахської Борусії. Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

Орендна угода з 26-річним німцем розрахована до літа 2023 року, а його контракт із "орлами" діятиме до 2024 року.

Минулого сезону Вайгль провів 48 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач. Також він відіграв три матчі у поточній кампанії.