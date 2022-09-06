Мюнхенський клуб виявляє інтерес до 29-річного футболіста.
Гаррі Кейн, Getty Images
06 вересня 2022, 14:59
Баварії цікавий нападник Тоттенгема Гаррі Кейн, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, мюнхенський клуб повідомив брата футболіста, який виконує функції його агента, що зробить пропозицію про трансфер Гаррі влітку 2023 року у разі, якщо він не продовжить контракт із Тоттенгемом.
Термін контракту Кейна з лондонським клубом розрахований до літа 2024 року.
Цього сезону Кейн забив 5 голів за 6 матчів АПЛ у складі "шпор".