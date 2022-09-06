Німеччина

Мюнхенський клуб виявляє інтерес до 29-річного футболіста.

Баварії цікавий нападник Тоттенгема Гаррі Кейн, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб повідомив брата футболіста, який виконує функції його агента, що зробить пропозицію про трансфер Гаррі влітку 2023 року у разі, якщо він не продовжить контракт із Тоттенгемом.

Термін контракту Кейна з лондонським клубом розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Кейн забив 5 голів за 6 матчів АПЛ у складі "шпор".