Німеччина

"Бики" отримали нового тренера.

Марко Розе став головним тренером Лейпцига, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Контракт німця розрахований до 2024 року. У його штабі працюватимуть Александер Циклер, Марк Курт та Франк Гайдек.

Зазначимо, що Розе тренував Боруссію Дортмунд до кінця сезону 2021/22. Раніше фахівець працював у Майнці, Локомотиві (Лейпциг), Зальцбурзі та Боруссії М.

Нагадаємо, що Тедеско був звільнений після нищівної поразки від Шахтаря в Лізі чемпіонів.