"Бики" отримали нового тренера.
Марко Розе, сайт Лейпцига
08 вересня 2022, 10:47
Марко Розе став головним тренером Лейпцига, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Контракт німця розрахований до 2024 року. У його штабі працюватимуть Александер Циклер, Марк Курт та Франк Гайдек.
Зазначимо, що Розе тренував Боруссію Дортмунд до кінця сезону 2021/22. Раніше фахівець працював у Майнці, Локомотиві (Лейпциг), Зальцбурзі та Боруссії М.
Нагадаємо, що Тедеско був звільнений після нищівної поразки від Шахтаря в Лізі чемпіонів.