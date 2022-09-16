Німеччина

Football.ua про головні переходи минулого літа у Німеччині.

Традиційно після закриття трансферного вікна ми підводимо підсумки та виділяємо кращі переходи у тому чи іншому чемпіонаті. На черзі німецька Бундесліга.

Серу Гірассі (з Ренна до Штутгарта, у оренду до кінця сезону)

Французький футболіст гвінейського походження знайомий закоренілим шанувальникам Бундесліги.

Свого часу він виступав у Кельні, котрий у січні 2019 року відправив його у оренду, а потім й продав до Ам'єна. Непогані виступи у складі "єдинорогів" відкрили йому шлях до Ренна.

Саме у Бретонії Гірассі вперше зіграв у Лізі чемпіонів, де навіть встиг відмітитися голами у воротах Краснодару та Челсі.

Штутгарт вирішив дати гравцеві другий шанс проявити себе у німецькій еліті, тож подивимося, чи вдасться йому його використати.

Принаймні конкурент в Саши Калайджіча з'явився дуже серйозний. Поперечина та гол Баварії у нещодавньому поєдинку також мають додати гравцеві впевненості.

Джордан Сібачо (з Янг Бойз до Уніона, 6 млн євро)

Що цікаво, новачок "залізних" американець, але не зіграв жодного поєдинку за клуби на Батьківщині. Сібачо має французьке коріння, а в молодості виступав за Реймс, вихованцем котрого він є.

Далі був Шатору, Ренн та переїзд до Швейцарії. У місцевій Суперлізі форвард й зробив справжній прорив минулої кампанії, коли настріляв 22 м'ячі та віддав 4 асисти у тридцяти двох матчах.

Уніон, який влітку втратив свого головного нападника Тайво Авонії, шукав заміну для нігерійця та спокусився на американця, віддавши за нього 6 млн євро.

Ці кошти Джордан компенсує непоганою грою на старті цього сезону.

Саме його взяття воріт дозволило "залізним" перевести гру у переможний овертайм проти Гемніцера, а у Бундеслізі до травми він відмітився результативними діями в трьох з чотирьох зустрічей, у тому числі, 1+1 у грі проти Лейпцига (2:1).

Рандал Коло Муані (з Нанта до Айнтрахта, вільний агент)

Знайомтесь, Рандал Коло Муані.



Центрфорвард, який може зіграти й в якості вінгера, а також у відтяжці. Це важливо, враховуючи те, що йому доведеться одночасно перебувати на полі із блискучим Рафаелем Борре — одним з героїв Франкфурта минулого сезону.



Французький нападник, котрому цього року виповниться 24 роки, розпочинав свою кар‘єру у Нанті. 30 листопада 2018 року дебютував за "канарок" у Лізі 1 у грі проти Сент-Етьєна.



Після продуктивної оренди у Булонь (8 балів за гол+пас у 14 матчах) Нант повернув гравця собі та почав поступово підводити його до основного складу. У кампанії-2020/21 він забив 9 м‘ячів та віддав 8 асистів, минулого ж сезону настріляв 12 голів та доклав до них ще 5 гольових.



Окрім того, його 1+1 допомогли команді пройти Бастію у чвертьфіналі Кубку Франції, що відкрило "канаркам" шлях до завоювання цього трофею вперше за 22 роки!



Айнтрахт, котрий шукав підсилення перед стартом у Лізі чемпіонів запросив француза до себе, не заплативши за нього жодного євроценту і він одразу почав давати результат.



У першому ж матчі (проти Магдебурга на Кубок) він асистував Лукасу Аларіо, а у п‘яти стартових турах Бундесліги двічі забив (у тому числі, Баварії) та віддав одразу 4 асисти. Непогано!



Що цікаво, його гольові дії дозволили "орлам" набрати щонайменше 7 очок, що є чудовим показником.



Отже, чергове вдале потрапляння селекційного відділу команди з фінансової столиці Німеччини. Браво, хлопці!

Міхаель Грегоріч (з Аугсбурга до Фрайбурга, вільний агент)

Можна привітати Фрайбург з чудовим придбанням. Точніше, чудовим підписанням, бо австрієць Грегоріч перейшов до Шварцвальду в якості вільного агента.

Міхаель непогано зарекомендував себе у Аугсбургу, хоча аж надто забивним його й не назвеш.

Проте все рівно "обмін" на Ермедіна Деміровіча, котрого "грифи" відправили якраз до Аугсбурга, виглядає виграшно саме для колективу Крістіана Штрайха.

Грегоріч вже встиг непогано проявити себе у новій команді. На його рахунку 3+1 у 6 стартових турах.

Юліан Вайгль (з Бенфіки до Боруссії Менхенгладбах, у оренду до кінця сезону)

Ще один відомий гравець для тих, хто слідкує за Бундеслігою.

Свого часу Боруссія Дортмунд придбала Вайгля в Мюнхена-1860, а німець виглядав дуже потужно під керівництвом Томаса Тухеля. Втім, інші тренери "джмелів" не зуміли як слід продовжити його прогрес.

Врешті-решт Юліан опинився у Бенфіці, а цей сезон проведе у Менхенгладбаху.

Цікаво, чи зможе Даніель Фарке знову повернути нам того Юліана Вайгля, гра якого зачаровувала усю Німеччину.

Анхеліньйо (з Лейпцига до Гоффенгайма, у оренду до кінця сезону) / Давід Раум (з Гоффенгайма до Лейпцига, 26 млн євро)

Об'єднаємо їх у один блок, бо один трансфер спричинив інший.

Давід Раум став беззаперечно найкращим лівим захисником минулого чемпіонату. Основний він й у збірній Німеччини у Гансі Фліка.

Екс-гравець Гройтер Фюрта зробив 3+13 у Бундеслізі у складі Гоффенгайма та автоматично став ласим шматочком на трансферному ринку. Довгий час його вела дортмундська Боруссія, але остаточно Раум переїхав з Зінсхайма до Саксонії.

"Червоні бики" виконали непоганий селекційний рух, а ось для Анхеліньйо у РБ стало затісно, тож Лейпциг прийняв рішення відпустити його у оренду до Гоффенгайма.

Судячи з усього лише Юліан Нагельсманн здатен достукатися до голови іспанського вінгбека, котрий саме за каденції німецького фахівця демонстрував найкращий футбол у кар'єрі. Але "селяни" сильні саме фланговими захисниками, тож є певні надії, що тут екс-футболіст Манчестер Сіті зможе знову віднайти себе.

Каллум Гадсон-Одої (з Челсі до Баєра, у оренду до кінця сезону)

Баєр дуже погано розпочав новий сезон, а комплектацію складу від спортивного директора Сімона Рольфеса та селекційного департаменту не критикував лише лінивий.

Усі проблеми із орендою Гадсона-Одої, звісно, не щезли, але Каллум може додати леверкузенцям динаміки на правому фланзі атаки та скласти непоганий тандем із Мусою Діабі.

У Бундеслізі вихованець Челсі буде отримувати більше ігрової практики, ніж на Стемфорд Брідж.

Та й останнім часом елітний дивізіон німецького футболу є вельми позитивним контекстом саме для гравців з Англії.

Ніко Шлоттербек (з Фрайбурга до Боруссії Дортмунд, 20 млн євро)

На момент написання матеріалу Дортмунд пропустив лише в 3 з 9 офіційних матчів. Це фантастика, враховуючи те, скільки Боруссія пропускала хоча б минулого сезону.

Навряд чи це співпадіння, бо трансфер Ніко Шлоттербека не тільки додав божевільної якості захисній ланці, але й змусив відчути конкуренцію тому ж Матсу Хуммельсу, котрий несподівано грає так, як у найкращі роки. Ось що робить здорова конкуренція.

Ніко був лідером блискучого Фрайбурга у кампанії-2021/22, котрий лише двічі пропустив більше 2 голів минулої першості. Був лідером за багатьма статистичними метриками та в плані ментальних якостей.

Боруссії зараз потрібні саме такі гравці, котрі вміють завести партнерів на полі та демонструють стабільно високий рівень.

20 млн євро за гравця такого потенціалу – смішні гроші.

Садіо Мане (з Ліверпуля до Баварії, 32 млн євро)

Головний трансфер минулого літа у Бундеслізі за статусом, проте поки що не за грою.

Додатково презентувати вам сенегальця, гадаємо, не варто, бо його блискучі виступи у Ліверпулі ще свіжі у пам'яті.

Втім, у Мюнхені Мане поки що виглядає дещо чужорідним тілом. Його численні голи з офсайдів висміюються багатьма вболівальниками та ЗМІ у Німеччині, проте потрібно трохи зачекати.

Юліан Нагельсманн прямо зараз будує нову гнучку модель "ротен" у нападі після від'їзду Роберта Левандовські, тож Садіо може помітно прибавити.

Потенціал для цього в нього, звісно, є.