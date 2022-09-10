Німеччина

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Німеччини.

У рамках шостого туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг здобув розгромну перемогу над дортмундською Боруссією, реабілітувавшись за поразку донецькому Шахтарю у груповому етапі Ліги чемпіонів.

У першому поєдинку Марко Розе у якості нового головного тренера "биків" його команда відправила у ворота "джмелів" три м'ячі без відповіді, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги в даному протистоянні.

Огляд матчу:

Лейпциг - Боруссія Д 3:0

Голи: Орбан, 6, Собослай, 45, Айдара, 84

Лейпциг: Гулачі — Сімакана (Хенрікс, 68), Орбан, Діалло (Гвардіол, 77), Собослай, Раум — Лаймер (Кампль, 85), Шлягер, Форсберг (Айдара, 77) — Вернер (Сілва, 85), Нкунку.

Боруссія Д: Маєр — Герреро, Шлоттербек, Зюле, Меньє — Брандт (Мукоко, 59), Ройс, Озкан (Джастін, 70), Беллінгем, Вольф (Рейна, 59) — Модест (Джан, 87).

Попередження: Меньє, Лаймер, Раум.