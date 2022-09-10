Німеччина

Завершився поєдинок Бундесліги.

У рамках шостого туру німецької Бундесліги Лейпциг при домашніх трибунах переграв Боруссію Д.

Вже на шостій хвилині голкіпер гостей Маєр діставав м'яча з сітки. Угорська зв'язка спрацювала на відмінно. Собослай навісив з кутового, а Орбан замкнув передачу.

Вже перед самою перервою господарі подвоїли рахунок. На цей раз забив сам Собослай, скориставшись відмінною передачею від Сімакана.

Третій і останній гол, який поховав усі надії Боруссії на нічию, забив Айдара на 84 хвилині матчу.

Лейпциг - Боруссія Д 3:0

Голи: Орбан, 6, Собослай, 45, Айдара, 84

Лейпциг: Гулачі — Сімакана (Хенрікс, 68), Орбан, Діалло (Гвардіол, 77), Собослай, Раум — Лаймер (Кампль, 85), Шлягер, Форсберг (Айдара, 77) — Вернер (Сілва, 85), Нкунку.

Боруссія Д: Маєр — Герреро, Шлоттербек, Зюле, Меньє — Брандт (Мукоко, 59), Ройс, Озкан (Джастін, 70), Беллінгем, Вольф (Рейна, 59) — Модест (Джан, 87).

Попередження: Меньє, Лаймер, Раум.