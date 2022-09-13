Німеччина

29-річний футболіст розглядає такий варіант із оптимізмом.

Гаррі Кейн може перейти до Баварії з Тоттенгема наступного літа, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Обговорення з цього питання вже тривають. Баварія вже контактувала із братом форварда Чарлі, який виконує функції його агента. Мюнхенський клуб повідомив представника Кейна про готовність зробити пропозицію про трансфер у разі, якщо Гаррі не продовжить контракт із Тоттенгемом.

Зазначається, що форвард не заперечує переходу до Баварії.

Цього сезону Кейн забив 5 голів у 7 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.