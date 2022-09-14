Німеччина

Нападник Боруссії М не бачить можливості виступати за Францію.

Нападник менхенгладбахської Боруссії Алассан Плеа ще з моменту завершення академії Ліона був одним із найбільш талановитих виконавців свого покоління серед французьких футболістів, однак виступи в складі Ніцци та "жеребців" так і не змогли подарувати йому можливість грати під орудою Дідьє Дешама в національній збірній.

20 листопада 2018 року стався дебют футболістів у складі "Les Bleus", коли 29-річний гравець вийшов на 10 хвилин переможної товариської гри проти Уругваю, однак після того він не отримував викликів до національної команди.

Ще перед початком поточного сезону Плеа голосно заявляв у пресі щодо амбіцій увірватись до складу чинних чемпіонів світу, які захищатимуть титул у Катарі наприкінці року, однак останнє його інтерв’ю ставить під сумнів актуальність цих намірів.

Річ у тім, що Алассан має малійське походження, тож теоретично має можливість обрати для виступів іншу збірну.

"Якщо я буду грати за збірну Малі, то тільки для того, аби змусити цю команду піднятись вище за класом. Мій вибір збірної ще не остаточний.

Наразі я веду перемовини про це зі своїми агентами. Є бажання з мого боку, а що буде далі — побачимо", — заявив гравець.

У цьому сезоні Плеа забив один гол та віддав п’ять гольових передач у шести зіграних матчах.