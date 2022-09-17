Німеччина

Схоже, що зірковий німець ризикує пропустити черговий великий міжнародний турнір.

У рамках сьомого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймає на своєму полі Шальке 04.

На 32-й хвилині матчу господарі втратили свого капітана Марка Ройса, який не зміг продовжити гру після зіткнення з суперником. 33-річного німця забрали з поля на ношах.

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Нагадаємо, що восени збірна Німеччини виступить на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

З огляду на отриману травму, тепер Ройс ризикує знову пропустити черговий великий міжнародний турнір.