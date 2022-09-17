Німеччина

Німецький футболіст вирішив повісити бутси на цвях у віці 35 років.

Колишній півзахисник збірної Німеччини Гонсало Кастро оголосив про завершення кар'єри у віці 35 років.

"З величезною радістю, гордістю та меланхолією настав час озирнутися на 17 років професійного футболу! Це була неймовірно емоційна подорож, в якій я завжди намагався отримувати задоволення та цінувати все.

Сьогодні я особливо щасливий, що зміг так довго перетворювати своє захоплення на професію, що я так багато чому навчився і що весь цей час отримував таку підтримку.

Я хотів би подякувати своїм партнерам по команді, тренерам та керівникам, а також всім вболівальникам, особливо Баєра, Борусії Д, Штутгарта та Армінії, за вашу підтримку. Я також відчуваю особливий зв'язок та вдячний усім моїм юнацьким тренерам з Баєра, які зробили цей шлях можливим.

Окреме спасибі моїй сім'ї, моїм батькам і моєму другові та раднику, які завжди прикривали мою спину і були поряд зі мною! Я міг би, мабуть, подякувати ще багато людей, але, як ви знаєте, я не багатослівний, тільки для жовтих карток. Тож дякую за все, це було честю", — написав Кастро у своєму профілі в Instagram.

Найбільше матчів Кастро провів за Баєр, де він виховувався. На його рахунку 370 матчів, у яких він забив 30 голів та зробив 68 результативних передач.

Потім Кастро перебрався до Борусії, з якою взяв свій єдиний трофей – Кубок Німеччини у сезоні-2016/17.

Після були Штутгарт та Армінія, в якій він і провів останній сезон – невдалий. Команда вилетіла з Бундесліги, а сам Кастро відіграв лише 12 матчів.

За збірну Німеччини Кастро провів п'ять поєдинків, а разом із молодіжною командою виграв Євро-2009.