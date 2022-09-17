Німеччина

У німецької команди не найкраще йдуть справи в чемпіонаті.

Баварія видала найгіршу серію без перемог у Бундеслізі з 2001 року. Команда Юліана Нагельсманна не перемагає у чемпіонаті Німеччини протягом чотирьох матчів, повідомляє Bayern & Germany.

На цьому відрізку Баварія зіграла внічию з гладбахською Боруссією (1:1), Уніоном (1:1) та Штутгартом (2:2), а також програла Аугсбургу (0:1).

Баварія не перемагає у Бундеслізі протягом чотирьох матчів поспіль вперше з 2001 року.

У наступному турі чемпіонату мюнхенці вдома зіграють із Байєром 30 вересня.