У німецької команди не найкраще йдуть справи в чемпіонаті.
Фото: Getty Images
17 вересня 2022, 18:59
Баварія видала найгіршу серію без перемог у Бундеслізі з 2001 року. Команда Юліана Нагельсманна не перемагає у чемпіонаті Німеччини протягом чотирьох матчів, повідомляє Bayern & Germany.
На цьому відрізку Баварія зіграла внічию з гладбахською Боруссією (1:1), Уніоном (1:1) та Штутгартом (2:2), а також програла Аугсбургу (0:1).
Баварія не перемагає у Бундеслізі протягом чотирьох матчів поспіль вперше з 2001 року.
У наступному турі чемпіонату мюнхенці вдома зіграють із Байєром 30 вересня.