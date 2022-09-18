Німеччина

Тренер Рб прокоментував поразку від колишьного клубу.

Головний тренер Лейпцига Марко Розе поділився думками стосовно матчу з Боруссією Менхеннгладбах.

"На початку зустрічі було відчутно, що за нашими плечима була гра проти Реала у Лізі чемпіонів. Ми важко увійшли у матч, але потім грали дещо краще.

Гладбах був дуже агресивним та націленим на м'яч, а ми мали свої моменти та шанси, проте їх не реалізували. Стосовно фанатів можу сказати, що радий повернутися сюди".

Нагадаємо, шо РБ поступився БМ, колишньому клубу німецького спеціаліста, з рахунком 0:3.