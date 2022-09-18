Німеччина

Футболіст готовий знову виступати в АПЛ,

Вінгер Каллум Гадсон-Одої розповів, чому Челсі не включив у його оренду в Баєрі право викупу.

"Тодд Боулі не хотів включати опцію викупу для Баєра і сказав мені: "Слухай, ми хочемо, щоб ти повернувся сюди. Ти все ще на радарі Челсі".

"Є багато молодих гравців, яких він хоче придбати на наступні роки, це основна частина проекту", — цитує Гадсона-Одої Фабріціо Романо із посиланням на Daily Mail.

21-річний атакувальний хавбек є вихованцем Челсі. Він вже зіграв за лондонський клуб 126 матчів, забив 16 голів та віддав 22 асисти.

У складі Баєра англієць зіграв 5 поєдинків. На йог рахунку лише одна гольова передача.