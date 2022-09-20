Німеччина

24-річний футболіст продовжуватиме виступати за німецьку команду.

Лейпциг працює над новою угодою з Дані Ольмо, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, німецький клуб готовий продовжити контракт із 24-річним хавбеком збірної Іспанії до 2027 року з підвищенням зарплати до 5-5,5 мільйонів євро за сезон.

При цьому у новому договорі не передбачено опцію викупу.

Діюча угода Ольмо з Лейпцигом розрахована до червня 2024 року.

Цього сезону Ольмо провів п'ять матчів у чемпіонаті Німеччини і відзначився двома асистами.