Захисник прокоментував перехід до складу мюнхенської команди.
Маттейс де Лігт, Getty Images
20 вересня 2022, 17:51
Маттейс де Лігт вважає, що перехід із Ювентуса до Баварії – прогрес для нього.
"Для мене перехід до Баварії став кроком уперед із погляду команди.
Ювентус – це дуже хороша команда, але, як на мене, Баварія має все з погляду складу, вона націлена на перемогу в Лізі чемпіонів.
У мене було відчуття, що в Ювентусі цього трохи менше”, — наводить слова де Лігта NOS.
Цього сезону де Лігт провів на полі 6 матчів у Бундеслізі і забив один гол.