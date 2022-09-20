Німеччина

Захисник прокоментував перехід до складу мюнхенської команди.

Маттейс де Лігт вважає, що перехід із Ювентуса до Баварії – прогрес для нього.

"Для мене перехід до Баварії став кроком уперед із погляду команди.

Ювентус – це дуже хороша команда, але, як на мене, Баварія має все з погляду складу, вона націлена на перемогу в Лізі чемпіонів.

У мене було відчуття, що в Ювентусі цього трохи менше”, — наводить слова де Лігта NOS.

Цього сезону де Лігт провів на полі 6 матчів у Бундеслізі і забив один гол.