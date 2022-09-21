Німеччина

Команді Фліка доведеться обходитися своїх лідерів.

Офіційний сайт німецького футбольного союзу повідомляє, що Гансі Флік не зможе розраховувати на Мануеля Ноєра та Леона Горецку у найближчих матчах Ліги Націй.

Обидва гравці здали позитивний тест на коронавірус.

Футболісти будуть ізольовані від іншої команди та сдадуть ще декілька тестів найближчими днями.

Воротарю Баварії вже знайшли термінову заміну — нею стане голкіпер Гоффенгайма Олівер Бауманн.

Кого ще довикликає керманич німців поки що не відомо.