Німеччина

Гравець тимчасово призупинив професійну кар’єру.

Кілька днів тому Германію вже вчетверте за відносно нетривалий період часу сколихнула новина про виявлення тестикулярної ракової пухлини в одного з професійних футболістів.

Якщо на початку сезону хвороба змусила нападника дортмундської Боруссії Себастьяна Алле тимчасово призупинити виступи за новий клуб, то цього разу постраждав лідер півзахисту берлінської Герти Жан-Поль Боетіус.

Після оголошення про результати урологічного обстеження гравця, його відправили на підготовку до хірургічного втручання.

Напередодні лікарі відомої берлінської клініки Шаріте вдало виконали операцію з видалення пухлини, про що сповістив сам гравець у власних соціальних мережах.

"Операція зроблено і вона пройшла добре. Дякую всім за теплі та підбадьорюючі слова. Я відчуваю себе благословенним і надзвичайно сильним завдяки вам усім!

Особлива подяка моєму клубу, Герті, та медичній команді клініки за допомогу", — висловився футболіст.

Нагадаємо, що, окрім Боетіуса та Алле, тестикулярні ракові пухлини виявляли також у гравця Герти Марко Ріхтера та Тімо Баумгартля з Уніона Берлін.