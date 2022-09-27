27-річний футболіст може повернутися до чемпіонату Німеччини.
Набі Кейта, Getty Images
27 вересня 2022, 17:25
Боруссія Дортмунд розглядає можливість підписання Набі Кейта, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, 27-річний хавбек є метою для клубу наступного літа.
Контракт Кейта з Ліверпулем спливає 30 червня 2023 року, тому він може поповнити склад "червоних" на правах вільного агента.
Нагадаємо, що раніше Кейта виступав у Бундеслізі за Лейпциг, звідки перейшов до Ліверпуля за 48 мільйонів фунтів.