Німеччина

27-річний футболіст може повернутися до чемпіонату Німеччини.

Боруссія Дортмунд розглядає можливість підписання Набі Кейта, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 27-річний хавбек є метою для клубу наступного літа.

Контракт Кейта з Ліверпулем спливає 30 червня 2023 року, тому він може поповнити склад "червоних" на правах вільного агента.

Нагадаємо, що раніше Кейта виступав у Бундеслізі за Лейпциг, звідки перейшов до Ліверпуля за 48 мільйонів фунтів.