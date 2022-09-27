Німеччина

Футболіст не зміг стати гравцем мюнхенського клубу.

Мюнхенська Баварія влітку бажала придбати півзахисника Лейпига Конрада Лаймера, але не досягла своєї цілі.

Футболіст розповів, що був готовий до переходу, але його теперішній клуб не прийняв пропозицію.

"Я був влітку готовий зробити цей крок ще влітку. Я був дуже близький, але дозвіл із Лейпцигу не прийшов. З одного боку це приємно, тому що я важливий гравець. З іншого боку це складно, тому що ти багато думаєш про це постійно. Знаєте, я змирився з цим. Життя триває.

Не кожного літа один із найкращих клубів світу робить тобі пропозицію на трансфер, але змінити нічого вже не можна. Я зараз хочу концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо дуже багато думати, то не береш до уваги найважливіше", — цитує австрійця Bayern & Germany.

25-річний Лаймер виступає за Лейпциг з 2017 року. До цього він грав у складі РБ Зальцбург та Ліферінга.