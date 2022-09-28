Німеччина

Швейцарський фахівець продовжить працювати у клубі Бундесліги.

Уніон Берлін на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з Урсом Фішером, який обіймає посаду головного тренера першої команди.

56-річний швейцарець підписав із клубом Бундесліги новий контракт, деталі якого не розголошуються.

Також Уніон продовжив угоду з помічником головного тренера Маркусом Хоффманом.

Нагадаємо, що Фішер очолює Уніон із 2018 року. Після семи турів команда лідирує у чемпіонаті Німеччини, маючи у своєму активі 17 набраних очок.