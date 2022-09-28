Швейцарський фахівець продовжить працювати у клубі Бундесліги.
МАРКУС ХОФФМАН та УРС ФІШЕР, fc-union-berlin.de
28 вересня 2022, 18:42
Уніон Берлін на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з Урсом Фішером, який обіймає посаду головного тренера першої команди.
56-річний швейцарець підписав із клубом Бундесліги новий контракт, деталі якого не розголошуються.
Також Уніон продовжив угоду з помічником головного тренера Маркусом Хоффманом.
Нагадаємо, що Фішер очолює Уніон із 2018 року. Після семи турів команда лідирує у чемпіонаті Німеччини, маючи у своєму активі 17 набраних очок.