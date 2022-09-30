Німеччина

Футболіст бажає змінити клуб незабаром.

Атакуючий півзахисник леверкузенського Баєра та збірної Німеччини Флоріан Вірц може перейти у Баварію.

19-річний хавбек входить у плани босів мюнхенців незважаючи на травму хрестів, від якої він все ще відновлюється.

Якщо Вірц скаже босам Баварії, що хоче перейти, вони зроблять все, щоб трансфер відбувся. Навіть готові платити велику суму за таланта.

Баєр, у свою чергу, бажає залишити гравця і пообіцяв йому, що потрапить наступного сезону у Лігу чемпіонів. Якщо ні, то ціна на нього буде знижена.

У березні німець порвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна та не грав за "фармацевтів" цього сезону.