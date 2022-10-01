Німеччина

Навіть відомі інсайдери інколи припускаються хибних думок.

Напередодні відомий італійський журналіст Фабріціо Романо повідомив новину про те, що півзахисник німецького РБ Лейпциг та збірної Франції Крістофер Нкунку пройшов медогляд перед майбутнім потенційним переходом до лондонського Челсі.

Однак, інше місцевий медійний ресурс трохи пізніше спростував інформацію про першочергові причини відвідування 24-річним футболістом однієї з місцевих клінік.

Як зазначається, найбільш вірогідною причиною візиту Нкунку до діагностичного центру стали вимоги угоди зі страховою кампанією, яка надає йому свої послуги.

Журналісти також додають, що предметний інтерес Челсі до цього виконавця навіть за умов надходження оновлених даних усе ще залишається цілком реальним, однак жодних попередніх домовленостей між клубами чи представниками футболіста не існує.

На заваді переходу французького футболіста до табору "синіх" може стати хіба що сума відступних, бо Лейпциг не розраховує на суму менше 100 млн євро за свого гравця, чинний контракт із яким завершується в 2026 році.

У цьому сезоні на рахунку Крістофера вже шість голів та один гольовий пас у 11 зустрічах.