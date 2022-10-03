Німеччина

Форвард гельзенкірхенців не стримав емоцій.

Нападник Шальке Сімон Теродде та голкіпер Аугсбурга Рафал Гікєвіч посварилися після фінального свистка очного матчу своїх команд. Причиною стали провокація вболівальників у Гельзенкірхені з боку ворожого воротаря.

Пізніше Теродде детально розповів про все це в інтерв’ю DAZN і сказав, серед іншого, що він, можливо, надто погано вчинив проти Гікєвіча.

За словами тренера Аугсбурга Енріко Маассена Рафал не просто так провокував фанів Шальке, бо під час матчу з трибун один з них кинув та потрапив у гравця запальничкою.

"В нього прилетіло запальничкою, а потім він зробив ці жести. Я обов'язково перевірю це ще раз, тому що сам не бачив цього епізду". Доступні зображення не дають жодної інформації про те, чи дійсно мав місце подібний інцидент.

Нагадаємо, що Аугсбург вивіз комплект пунктів з Гельзенкірхена.