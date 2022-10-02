Завершився останній матч 8-го туру Бундесліги.
Шальке - Аугсбург, Getty Images
02 жовтня 2022, 20:26
У матчі восьмого туру чемпіонату Німеччини сезону-2022/23 Аугсбург на виїзді переграв Шальке, який закінчував матч удесятьох через вилучення Беріші.
Відзначимо, що походу гри гельзенкірхенцям вдалося здійснити камбек з 0:2, проте перемога все одно залишилися за баварським колективом. Аугсбург закріпив свою позицію у середині таблиці, Шальке продовжує "блукати" біля самої зони вильоту.
Шальке — Аугсбург — 2:3
Голи: Теродде, 33, Краусс, 63 — Демірович, 9, 21, Хан, 77
Шальке: Шволов — Матрічіані (Айдин, 66), ван ден Берг (Граймль, 53), Йосіда, Аувеян (Мор, 81) — Бультер (Залазар, 46), Краусс, Флік, Дрекслер (Караман, 81) — Польтер, Теродде
Аугсбург: Гікєвіч — Гумни, Бауер, Гауелеу, Ягу — Хан, Груесо, Реджбечай, Демірович (Педерсен, 84) — Нідерлехнер (Єнсен, 72), Беріша
Попередження: Теродде, 34, Бультер, 34 — Бауер, 30, Беріша, 34, Нідерлехнер, 68, Демірович, 73, Гумни, 74
Вилучення: Беріша, 71 (2 жовті картки).
Нагадаємо, також у неділю Герта розписала нічию з Гоффенгаймом.