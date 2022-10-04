Німеччина

До колишнього головного тренера Челсі звернулися "фармацевти" після розгрому від Баварії.

У рамках восьмого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр зазнав поразки від мюнхенської Баварії з рахунком 0:4, через що команда опустилася на 17-е місце в зону вильоту.

Як повідомляє журналіст Sport1 Патрік Бергер, ця поразка поставила питання щодо можливої ​​зміни тренерського штабу в стані "фармацевтів" та майбутнього Херардо Сеоане на своїй посаді головного тренера.

За інформацією джерела, після матчу з Баварією керівництво Баєра звернулося до Томаса Тухеля, якого близько місяця тому було звільнено з лондонського Челсі, але німецький фахівець відповів відмовою.