До колишнього головного тренера Челсі звернулися "фармацевти" після розгрому від Баварії.
Томас Тухель, getty images
04 жовтня 2022, 21:58
У рамках восьмого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр зазнав поразки від мюнхенської Баварії з рахунком 0:4, через що команда опустилася на 17-е місце в зону вильоту.
Як повідомляє журналіст Sport1 Патрік Бергер, ця поразка поставила питання щодо можливої зміни тренерського штабу в стані "фармацевтів" та майбутнього Херардо Сеоане на своїй посаді головного тренера.
За інформацією джерела, після матчу з Баварією керівництво Баєра звернулося до Томаса Тухеля, якого близько місяця тому було звільнено з лондонського Челсі, але німецький фахівець відповів відмовою.