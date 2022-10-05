Німеччина

Іспанець отримав работу у Леверкузені.

Леверкузенський Баєр оголосив про призначення на посаду головного тренера іспанця Хабі Алонсо.

Таким чином німецький клуб звільнив Джерардо Сеоане — швейцарського фахівця, який тренував клуб з сезону-2021/22.

Хабі Алонсо підписав контракт з "фармацевтами" до 30 червня 2024 року. Байєр офіційно представить 40-річного іспанця на прес-конференції 6 жовтня.

Останнім місцем роботи Алонсо була молодіжна команда Реал Сосьєдада, яку він очолював з 2019 року. У німецькому клубі йому допомагатиме Себастьян Паррілья.

"Я знаю Леверкузен з часів, проведених у Німеччині, як чудовий клуб. У Баєра завжди були чудові гравці, і я також бачу багато якості в нинішньому складі.

У моїх розмовах з босами клубу швидко стало зрозуміло, що, незважаючи на нинішню складну ситуацію, амбітні цілі в принципі все ще переслідуються. Я дуже схвильований цим завданням і впевнений, що ми виправдаємо цю вимогу", — сказав фахівець.