Німеччина

"Джмелі" зуміли відігратися, пропустивши два голи у свої ворота.

У рамках дев'ятого туру Бундесліги зустрічалися два гранди німецького футболу – Боруссія Дортмунд та Баварія.

На 33-й хвилині Горецка вивів мюнхенську команду вперед, скориставшись асистом Мусіали.

На 53-й хвилині гри Сане подвоїв перевагу своєї команди, зробивши рахунок 2:0. Здавалося, що гра зроблена і Баварія все доведе до переможного кінця.

Через двадцять хвилин Мукоко зумів скоротити відставання у рахунку, скориставшись передачею Модеста – 2:1.

Боруссія Дортмунд кинула всі сили на атаку, і це дало результат. Пішовши ва-банк, "джмелі" зуміли відігратися, забивши переможний гол на 95-й хвилині гри — Модест замкнув подачу Шлоттербека.

Як підсумок — 2:2, Баварія змарнувала можливість набрати три очки, маючи перевагу в два голи в ході гри.

Боруссія Дортмунд — Баварія 2:2

Голи: Мукоко, 74, Модест, 90+5 – Горецка, 33, Сане, 53.

Боруссія Д: Маєр — Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру — Беллінгем, Джан, Озкан (Адеємі, 54) — Брандт, Мукоко (Т. Азар, 89), Мален (Модест, 70).

Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, де Лігт (Мазраві, 62), Девіс (Станішич, 46) — Горецка, Забітцер (Кімміх, 46) — Сане, Мусіала, Мане (Чупо-Мотінг, 82) — Гнабрі (Коман, 46).

Попередження: Беллінгем, Джан, Адеємі — Забітцер, де Лігт, Горецка, Коман, Сане.

Вилучення: Коман, 90.