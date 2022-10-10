Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий тур німецької Бундесліги вийшов крутим. Головна страва, звісно, Классікер, проте були ще й дебют Алонсо у якості тренера Баєра та багато інших подій.

Результати туру

Вогняна битва у Дортмунді

"Дер Классікер". Лише одна згадка цього протистояння викликає мурахи. Поєдинок, що є вінцем усього сезону у Німеччині. Поєдинок, що є неймовірно принциповим та важливим. Що цікаво, вперше за багато років хтось з баварсько-дортмундського тандему підійшов до нього не з позиції лідера, що дещо незвично бачити.

Маєр — Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру — Беллінгем, Джан, Озджан (Адеємі, 54) — Брандт, Мукоко (Т. Азар, 89), Мален (Модест, 70)

Ноєр — Павар, Упамекано, де Лігт (Мазрауї, 62), Девіс (Станішич, 46) — Горецка, Забітцер (Кімміх, 46) — Сане, Мусіала, Мане (Чупо-Мотінг, 82) — Гнабрі (Коман, 46)

Форма Баварії останнім часом викликає питання, які потрібно вирішувати Юліану Нагельсманну, якщо він хоче не втратити посаду. Втрата Левандовські серйозно сказалася на грі команди у нападі, де "ротен" все ще не можуть знайти оптимальну модель та рішення. Садіо Мане вже дістав багатьох фанатів Мюнхена своїми офсайдами, а вінгери поки що не дають необхідної якості.

Усю цю нестабільну конструкцію зв'язують між собою Йозуа Кімміх та Томас Мюллер, а втрата когось з них є болючою. Якщо ж немає обидвох – це катастрофа. Кімміх – мозковий центр мюнхенського клубу, Мюллер ж своїми ривками поміж лініями в традиційному амплуа горизонтального інсайда дає певну непередбачуваність біля ворожої карної зони, а також вміє створювати моменти з нічого.

Йозуа та Томаса дуже бракувало баварцям у суботу. Дійшло до того, що Нагельсманн змушений був випустити першого на заміну замість Марселя Забітцера, щоб додати необхідного балансу команді.

Нагадуємо, що ЙК нещодавно тільки-но повернувся у стрій після пошкодження. Через травму в Баварії до сих пір відсутній Люка Ернандес.

В Дортмунда ж підтягнулися деякі травмовані, проте все ще немає Грегора Кобеля та Марко Ройса. Навіть не знаєш кого більше не вистачає. Надійність на останньому рубежі без швейцарця помітно впала, а німець капітан та досвідчений аксакал. Якщо "Вуді" ще є кім замінити, то ось Едін Терзіч не хоче довіритись Марцелю Лотці та робить ставку на Александра Маєра.

Повірте, я не маю нічого проти цього голкіпера, але неозброєним оком помітно його відверті мінуси, наприклад, деколи відверто запізніла реакція. Не дивно, бо нещодавно Маєр міг зіграти проти Баварії чи Сіті лише у FIFA на Playstation, а зараз він кинутий у вир подій і має давати результат.

Голи баварців у цьому матчі також не можна назвати настільки безнадійними для воротаря. Проте про це згодом.

Невеликий відступ. Коуч Дортмунда підходив до принципового матчу з дуже важким духовним станом. За тиждень до цього Едін втратив батька, з яким в нього була традиція зідзвонюватися перед початком кожного поєдинку. Тренер не хотів говорити про це на більш широку аудиторію, проте все ж поділився ситуацією із журналістами. Тобто, його сльози та підняті догори руки символізували данину поваги. Нічию у цій грі Едін також присв'ятив йому.

Перед самим поєдинком несподівано з'явилася новина про відсутність Тома Меньє з формулюванням "сімейні обставини". За такого розвитку подій наставник "джмелів" фактично змушений був виставити Нікласа Зюле на правому фланзі захисту. І ні, це не була схема у 3 центральних захисника, як могло здатися на перший погляд, екс-баварець грав саме в якості правого латераля. Виходило, насправді, так собі. Швидкість то в нього є, проте все ж сподіватися на регулярні та ефективні підключення Зюле по бровці було утопією. До того ж його як опцію використовували не так часто.

У володінні Боруссія грала 4-3-3, а без м'яча перебудовувалась на формацію 4-5-1. Знайомо, бо подібний варіант вже не раз використовувався Терзічем у великих та важливих матчах, як-то проти того ж Манчестера. Іноді юному Юссуфі Мукоко у пресингу допомагав хтось з півзахисників. І Дортмунд доволі добре тримав оборону.

У першому таймі обидві команди створили на двох мінімум моментів, а поєдинок більше складався з єдиноборств. Градус був піднятий вже у перші 15 хвилин, коли жовтими картками були нагороджені Забітцер, де Лігт та Беллінгем.

До речі, Деніз Айтекін вибрав доволі чітку лінію. Де потрібно, одразу карав гравця жовтою, десь дозволяв йти у силове зіткнення. Втім, у матчі назбиралося достатньо доволі спірних епізодів в обидві сторони, деякі з яких можна трактувати по-різному.

Нагельсманн жалівся на суддівство, особливо акцентуючи увагу на моменті з фолом Джуда на Девісі, що призвело до заміни канадця, але, по-перше, англієць дійсно концентрував увагу на м'ячі та намагався перекинути його повз Альфонсо, по-друге, порушення Сане на Адеємі виглядало не менш очевидно. Так, Карім заслужено отримав "гірчичник" за зрив потенційно небезпечної атаки, проте відвертий удар Лероя у груди свого візаві виглядав однозначно.

Питання також викликав епізод із видаленням Комана. У першому таймі Кінгслі грубо сфолив на опоненті, а друге попередження отримав певне за комплексне порушення правил, коли спершу небезпечно зіграв у ноги Адеємі, а потім відверто прихопив його за корпус.

Але все ж таки цей епізод стався на 90 хвилині і не можна сказати, що він принципово вплинув на перебіг подій. Тому риторика тренера Баварії не зовсім коректна у цьому контексті. Та й згадуючи попередні Классикери, коли той же Фелікс Цваєр відверто потопив Дортмунд вдома ще за каденції Марко Розе, "ротен" мають доволі обережно говорити за суддівство. У Німеччині зараз це доволі крихка тема.

На перерву гості пішли ведучи у рахунку. Де Лігт перехопив невдалий виніс Геррейру, розігнавши атаку пасом на Девіса, далі пішла атака лівим флангом, у кульмінації якої Мусіала викотив м'яч під удар Горецкі.

Проспали опорну зону та фірмове підключення восьмого номера мюнхенського клубу. Це як?

У другому таймі Сане рикошетом від рукавиць Маєра подвоїв перевагу і здалося, що непоганий та рівний матч знову закінчиться перемогою Баварії. Проте не цього разу.

Мюнхен мав можливість забивати ще. У одному з епізодів лише диво-сейви Алекса залишили Боруссію у грі, а потім з'явився він.

Вихід Модеста опинився влучним пострілом від Едіна Терзіча, проте навряд чи він сподівався, що француз зробить різницю у матчі такого статусу. Антоні багато хто називав непорозумінням, яке лише за дивного збігу обставин опинилося на Вестфаленштадіоні. Так, я теж відмічав обмеженість цього форварда саме у дортмундському контексті. У швидкій комбінаційній грі він виглядає просто жахливо, його легко відрізати від команди, бо якщо ти позбавляєш "джмелів" опції для кросів на стовпа у зони завершення – Модест стає не потрібен. Але він поступово адаптувався до нових для себе реалій.

Він опускається глибше та допомагає чіплятися за м'ячі. У швидкості він не здатен подолати умовного Упамекано, та ця здібність дозволяє виграти дорогоцінний простір та потенційні моменти для партнерів. Ви ж самі бачили, у епізоді з голом Мукоко, самим юним автором голу у Классикері, все було доволі просто – зачепився, прикрив корпусом, розвернувся, виконав передачу. А ось божевільний фініш на останніх секундах – це вже більш типовий гол форварда. Можна сказати, візитна картка у його портфоліо.

Увесь Дортмунд пішов вперед, навіть Маєр, Шлоттербек блискучим чином встиг зберегти знаряддя у полі і виконав подачу на дальній кут воротарського майданчика, звідки Модест поставив ту саму ефектну та чітку крапку. Станішич та Павар просто спостерігали.

Стадіон був у повному екстазі. Чому нічия викликала подібну палітру емоцій?

Дортмунд пізнього Люсьєна Фавра та дотепер навчився грати із Мюнхеном та помітно скоротив відставання у класі на деяких позиціях, але все рівно чогось бракувало. То рефері обкраде рурців (Фелікс Цваєр), то не реалізують численні моменти. Десь помилиться власний гравець (Томас Ділейні у суперкубку 2 роки тому), десь погано зіграє дортмундський воротар.

Саме тому важливо було саме з ідеологічної точки зору перервати негативну серію та продемонструвати чемпіонський характер. Вдалося. Нічия, що є рівноцінною перемозі. І символічно, шо здобути її вдалося найбільш критикуємій персоні на Вестфалені прямо зараз — Антоні Модесту. Гидке качення стало лебедем. Француз не реалізував вбивчий момент на 80+ хвилині, коли ризикував в черговий раз опинитися на дні, але опинився у світлі софітів. Як він примудрився не влучити по м'ячеві та не пробити Ноєра – і він вам навряд скаже. Та це ще більше додає драматизму та підкреслює божевільну контрасність футболу. І це божевільно крутезна історія.

Баварія в черговий раз підтвердила моральне просідання у ендшпілях, коли результат на тоненького й потрібно тримати удар.

А взагалі-то Дер Классикер вперше з 2016 року саме у рамках Бундесліги закінчився внічию. Внічию, яка не дала особливих дивідендів обом колективам, проте подарувала мега-спектакль глядачам.

Алонсо вдало дебютував у Баєрі

Увага німецьких вболівальників також була прикута до Леверкузена, де в якості головного тренера дебютував легендарний Хабі Алонсо. Іспанська легенда почала вражаючи.

Градецькі — Тапсоба, Та, Гінкап'є (Коссуну, 88) — Фрімпонг, Андріх, Арангіс (Демірбай, 64), Баккер — Діабі (Адлі, 64), Шик (Гложек, 72), Хадсон-Одої (Паулінью, 88)

Шволов — Бруннер, Граймль, Йосіда (Лаца, 79), Мор (Аувеян, 46) — Дрекслер (Молле, 64), Краусс, Флік (Крал, 64), Бюльтер — Полтер (Айдин, 46), Теродде

Навіть абстрагуючись від імені нинішнього суперника (від Шальке ім'я тільки і лишилося) варто відзначити, що Баєр просто тотально знищив опонента.

Якщо ви не знали чи забули, Херардо Сеоане залишив пост тренера леверкузенців. Воно й не дивно – результати клубу були жахливі і одним лише минулим сезоном індульгенцію коуч не заслужив. Хоча колишнього наставника Янг Бойз шкода, бо в нього були всі карти на руках. Можна було побудувати щось путнє, проте сучасний футбол нещадний та немає сентиментів. Не вдається погасити кризу – на вихід.

Футбол Алонсо має бути більш акцентований на контролі м'яча та міксу з позиційного та контратакувального футболу. Принаймні таке враження склалося по першому поєдинку іспанця.

Баєр контролював знаряддя й чатував на помилки суперника. Команда намагалася виходити до фінальної третини через короткий пас, проте фірмові стрімки контри були і є на місці.

З таким Шальке й посередні гравці здаються топами, що вже казати про футболістів калібру Мусси Діабі чи Патріка Шика. "Аптекарі" активно задіювали правий фланг (Фрімпонг / Діабі), а "кнаппен" не знайшли дієвий антидот на ці рухи суперника.

Мусса взагалі став кращим гравцем зустрічі. Спершу француз наніс розкішний постріл метрів з 25, потім двічі блискучими пасами між лініями виводив Джеремі на побачення зі Шволовим (відмічаємо й Патріка Шика, який в одному з гольових епізодів здорово зачепився та притримав м'яча, потім продовживши атаку своєї команди).

Не менш блискуче у цьому виступив й товариш Адлі, що асистував ледве вийшовшому на заміну Пауліньо наприкінці матчу.

Далі чекає франкфуртський Айнтрахт, і ось там подивимося на тенденційність певних думок. Хоча до цього поєдинку ще буде ключовий матч із Порту за вихід до плей-оф ЛЧ.

Коротко про інші матчі туру

- Гоффенгайм на своєму полі поступився Вердеру (1:2). Ключовим обличчям знову став Ніклас Фюллькруг, який спершу асистував Марвіну Дукшу (вперше цей хлопчина забиває у двух турах Бундесліги поспіль), а наприкінці зустрічі реалізував пенальті.

- Аугсбург та Вольфсбург не виявили переможця у дуелі (1:1). Яннік Герхардт відмітився голом другий матчдей підряд (більше трьох у сезоні німець ніколи не забивав), а Роберт Гумни розкішним ударом зрівняв рахунок.

- Бохум несподівано здобув першу перемогу у чемпіонаті, розгромивши Айнтрахт (3:0). Ситуація зараз максимально заплутана, бо навіть лише з чотирма пунктами у активі рурців та Баєр розділяють лише 4 очки.

- Лейпциг знову втратив дорогоцінні очки, цього разу постраждавши від Майнца (1:1). На точний постріл від Маркуса Інгвартсена відповів Крістофер Нкунку.

- Боруссія Менхенгладбах знищила Кельн у дербі (5:2). "Козлики" ще й грали у меншості з кінця першого тайму.

- Герта та Фрайбург розписали результативну нічию у столиці (2:2). Пропустивши першою "стара дама" зробила камбек, проте на 78 хвилині не втримала Кевіна Шаде і в підсумку зіграла лише внічию.

- Уніон продовжує очолювати таблицю Бундесліги (1:0). Симпатична банда Урса Фішера перемогла Штутгарт на виїзді завдяки точному пострілу головою Пауля Єккеля.

Цікаві факти

- Вердер забив рекордні дев'ять голів у чемпіонаті за останні 15 хвилин цього сезону — усі після 82-ї хвилини.

- Гоффенгайм виграв три і зіграв внічию в одній з чотирьох останніх домашніх ігор, перш ніж програти Бремену.

- Рубен Варгас провів свій 100-ий матч за Аугсбург.

- Рідле Баку віддав свій перший асист у сезоні-2022/23.

- Баєр не програв Шальке у сьомому матчу БЛ.1 поспіль.

- Гельзенкірхенці ж продовжили чорну серію з 33-ох виїзних поєдинків БЛ.1 без перемог у активі.

- Бохум здобув першу перемогу в сезоні та вперше в цьому сезоні не пропустив.

- Айнтрахт зазнав першої виїзної поразки в нинішній кампанії.

- Лише Ніклас Фюллькруг із бременського Вердера забив більше (вісім) голів у Бундеслізі цього сезону, ніж Крістофер Нкунку.

- Майнц ще не перемагав вдома.

- Дортмунд встановив новий клубний рекорд, забивши в 39-му поспіль домашньому матчі Бундесліги.

- Леон Горецка відзначився першим голом Баварії у матчі – це його перше взяття воріт у сезоні.

- Рамі Бенсебаїні має 100-відсоткову реалізацію пенальті за всю свою кар’єру, причому шість із них забив у Бундеслізі.

- Це був перший випадок за весь сезон, коли Кельн пропустив більше двох голів в одній грі.

- У цьому сезоні Суат Сердар забив стільки ж голів (три), скільки за всю кампанію-2021/22.

- Ріцу Доан зробив свій перший асист у цьому сезоні Бундесліги.

- Гол Пауля Єкеля став його першим у Бундеслізі у 36-ій грі футболіста.

- Пеллегріно Матараццо провів свій 100-ий матч на посаді головного тренера Штутгарта.

Найкращий гол 9-го туру

Роберт Гумни (Аугсбург)

Мусса Діабі (Баєр Леверкузен)

Філіпп Форстер (Бохум)

Ларс Штіндль (Боруссія Менхенгладбах)

Найкращий тренер 9-го туру

Хабі Алонсо (Баєр) – впевнений дебют у Леверкузені (4:0, Шальке)

Едін Терзіч (Боруссія) – вольова нічия у Классикері (2:2, Баварія)

Найкращий гравець 9-го туру

Зв'язка Марвін Дукш – Ніклас Фюллькруг, яка черговий тур гарантувала перемогу Вердеру (2:1, Гоффенгайм)

Мусса Діабі (Баєр) – 1+2 у матчі проти Шальке (4:0)

Філіпп Форстер (Бохум) – 1+1 у матчі проти Айнтрахта, що дозволили його команді здобути першу перемогу у чемпіонаті

Антоні Модест (Боруссія) – 1+1, що дозволили зробити неймовірний камбек з Баварією (2:2)

Атакувальна лінія гладбахської Боруссії та Рамі Бенсебаїні (5:2, Кельн)

Символічна збірна 9-го туру

Таблиця після 9-го туру

Розклад 10-го туру Бундесліги