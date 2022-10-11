Німеччина

Наставник розчарував керівництво Штутгарта.

Пеллегріно Матараццо більше не є тренером "швабів". Про це повідомив Штутгарт на свому офіційному сайті.

"Наша спільна подорож у VfB підійшла до завершення. Це були насичені подіями та чудові роки з безліччю неймовірних моментів і спогадів, які назавжди закарбувалися всередині.

Я завжди буду вдячний за надану мені можливість. VfB – це особливий клуб, який ти розумієш лише коли стаєш його частиною. Я бажаю цій команді, цьому клубу і фанатам всього найкращого і максимального успіху" — прокоментував американо-італієць.

Коуч очолив Штутгарт у 2019 році. У першому сезоні його команда створила фурор, ледве не заскочивши у єврокубки, проте далі почалася стагнація.

В крайньому поєдинку тренера "шваби" поступилися вдома. Уніон здобув виїзну перемогу.