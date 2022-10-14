Німеччина

Завершився поєдинок чемпіонату Німеччини.

Гоффенгайм в рамках поєдинку десятого туру чемпіонату Німеччини відправився у гості до Шальке та здобув впевнену перемогу.

Зінсхаймци відправили у ворота супротивника три м'ячі зусиллями Скова та Даббура, що принесло команді три бали.

Шальке - Гоффенгайм 0:3

Голи: Сков, 11, 59, Даббур, 45+2

Шальке: Шволов — Брюннер (Айдін, 46), Йосіда, Граймль, Аувеян — Дрекслер (Ларссон, 70), Молле (Польтер, 72), Крал — Краус, Теродде (Караман, 70), Бюльтер.

Хоффенхайм: Бауман — Фогт, Нсокі, Кабак — Анхеліньо, Гайгер (Руді, 65), Премель, Баумгартнер (Штіллер, 75), Сков (Куарежма, 88) — Даббур (Бруун Ларсен, 75), Рюттер (Бекер, 8