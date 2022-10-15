Німеччина

Завершилися чотири поєдинки чемпіонату Німеччини, які пройшли у рамках 10-го туру.

У рамках десятого туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт приймав на своєму полі леверкузенський Баєр.

Підопічні Хабі Алонсо пропустили у свої ворота п'ять м'ячів та зазнали своєї чергової поразки у поточному сезоні німецької першості.

Айнтрахт — Баєр 5:1

Голи: Камада, 45+5 (пен), 72 (пен), Коло Муані, 58, Ліндстрьом, 65, Аларіо, 86 — Гінкап'є, 56

Вилучення: Гінкап'є, 71 (Баєр)

У паралельному матчі Вольфсбург зустрівся з гладбахською Боруссією.

За підсумками результативної зустрічі команди забили по два м'ячі та розписали нічию.

Вольфсбург — Боруссія М 2:2

Голи: Герхардт, 43, Мармуш, 69 — Тюрам, 13, 48

Вердер зазнав поразки від Майнца, пропустивши у свої ворота два м'ячі без відповіді.

Вердер — Майнц 0:2

Голи: Інгвартсен, 36, Лі Че Сон, 66

Штутгарт здобув розгромну перемогу над Бохумом із рахунком 4:1.

Штутгарт — Бохум 4:1

Голи: Cілас, 3 (пен), 64, Ахамада, 22, Ендо, 71 — Цоллер, 29