Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга подарувала глядачам одразу декілька статусних та інтригуючих протистоянь. Головні страви – битви сенсаційних лідерів проти грандів.

Результати туру



Айнтрахт знищив команду Алонсо у Франкфурті у битві представників Ліги чемпіонів

Призначення Хабі Алонсо у Баєр було сприйняте, як целебна мазь від усіх проблем. Здається, в цього наставника є все – потенціал для подальшого прогресу, серйозна база знань та методів, які він поглинав у якості гравця в таких метрів, як-то Карло Анчелотті чи Хосеп Гвардіола, проте поки що немає головного, чого не зможе навчити жоден фахівець – досвіду.

Трапп – Тута, Якіч, Н'Діка – Ебімбе (Аліду, 77), Камада (Веніг, 87), Соу (Роде, 77), Ленц – Ліндстрьом (Борре, 77), Гьотце – Коло Муані (Аларіо, 80)

Градецкі – Тапсоба, Та, Хінкапі – Фрімпонг, Андріх, Арангіс (Демірбай, 46), Баккер (Сінкгравен, 80) – Діабі (Коссуну, 73), Шик (Гложек, 80), Пауліньо (Амірі, 46)

Досвіду ще й в першу чергу керування проблемним колективом, де внутрішні процеси працюють у броунівському режимі, а Сімон Рольфес задумливо почісує потилицю та нервово ковтає слину під час чергової невдачі. Невже Баєр не потребував нових вливань минулого літа? Потребував, проте нічого не було зроблено для того, щоб закріпитися у четвірці. Чи ви вважаєте трансфери Адама Гложека та Каллума Гадсона-Одої вичерпними? Спірно.

І це, нагадуємо, колектив, що представляє Німеччину у єврокубках. Порівняйте хоча б кампанію Айнтрахта минулого літа перед стартом у Лізі чемпіонів – Аларіо, Гьотце, Смолчіч, Коло Муані, Онгюене, декілька викуплених контрактів гравців. Так, може й не вражає, проте й фінансові можливості Франкфурта саме у футболі (місто на Майні то є головним фінансовим центром країни) доволі обмежені. А що ж ми побачимо, якщо поглянемо на Леверкузен? Тільки згадані абзацом вище гравці.

Не здивуюся, якщо незабаром з Рольфеса конкретно так спитають. Невже це керівництво та спортивного директора "фармацевтів" настільки вразив неймовірний фініш минулого сезону. Виглядала там команда доволі непогано, особливо коли під загрозою опинилося третє місце, проте не можна не сказати, що Баєр попередньої кампанії забив на 18 голів більше, ніж повинен, а також здобув на десять залікових балів більше. Фантастичний оверперформанс, який не має ніколи замулювати очі. Втім, не в цьому випадку.

Із Франкфуртом все склалося якнайгірше. Якщо у першому таймі Коло Муані декілька разів відверто пробачив гостей, то ось у другій половині господарі вже не були настільки добрими.

Довгий час Лукас Градецкі видавав доволі стабільну гру у воротах (що рідкість для нього цього сезону) і навіть потягнув пенальті перед перервою від того ж Рандала, проте арбітр змусив Айнтрахт перебити одинадцятиметровий через те, що фін зарано вийшов з лінії. Замість француза взявся бити Даїчі Камада, якого ледь не зламав Хінкапі під акомпанемент тривожного погляду співвітчизника японця Макото Хасебе, що отримав травму у матчі з Тоттенгемом, й не схибив з позначки.

Хінкапі, до слова, зрівняв рахунок на початку другого тайму, проте далі влаштував якийсь феєричний водевіль ляпів й грубих помилок.

Двічі "орли" розправляли крила та влаштовували політ правим напівфлангом й двічі вина лежала на плечах еквадорця (і навіть кондор на гербі його країни не допоміг), що спершу невдало головою скинув м'яча просто на хід Ліндстрьому, а потім скосив Коло Муані у штрафній, дозволивши Камаді оформити дуплет з пенальті. Рандал перед цим таки зумів забити й дійсно заслуговував на взяття воріт, бо за неповних 80 хвилин наніс стільки ж ударів по воротах, скільки Леверкузен за весь матч – 5.

На десерт ще й отримав другу жовту картку та залишив свій колектив у меншості. Справжній антигерой.

Ленц далеко не Філіп Костіч, проте вирізав крос на француза не гірше ювентійського серба.

Олівер Гласнер подивився на це знущання та й випустив декількох резервних гравців, а також молодого Марселя Веніга, що запалює у молодіжці клубу. Дві з цих замін зіграли свою важливу роль, коли один з героїв Франкфурта минулого сезону Рафаель Борре викотив знаряддя на перший результативний удар Лукаса Аларіо у сезоні. Аргентинець блискуче витримав офсайдну лінію, а голясо не святкував, самі розумієте з якої причини (нещодавно виступав за леверкузенців).

Отже, Айнтрахт радіє, а Хабі Алонсо отримав болючий урок від діючого переможця Ліги Європи.

Чергове фіаско дортмундців у Берліні

Я вже писав у одному з попередніх оглядів туру, що гра Боруссії після єврокубкових поєдинків – повна катастрофа. Складно виявити якусь конкретну причину, проте з цим потрібно щось робити.

Реннов — Баумгартль, Кнохе, Лейте — Тріммель, Шефер (Пантович, 87), Хедіра, Хаберер (Торсбю, 62), Раєрсон — Бекер (Левелінг, 87), Пефок (Беренс, 67)

Кобель – Зюле (Азар, 70), Хуммельс, Шлоттербек – Меньє (Мален, 46), Беллінгем, Джан (Рейна, 82), Озджан (Ройс, 46), Геррейру – Адеємі (Брандт, 46), Мукоко

Уніон не дарма йде першим – це зрозуміло. Команда Урса Фішера заслуговує численних компліментів за свою гру. Маленький колектив, середній вік якого складає 26,6 років (третій показник у Бундеслізі), за рахунок досвіду тренера та гравців, які може й не топи, проте беруть своє дисципліною та залізним характером, навряд чи фінішує навіть у зоні Ліги чемпіонів. Хотілося би побачити симпатичну банду у ЛЧ, проте сезон дуже довгий, а ресурси небезмежні в подібних колективів, особливо якщо вони паралельно виступають у єврокубках. Проте не можна не похвалити швейцарця, що досягає дійсно геніальних результатів.

Але варто журити Дортмунд та Баварію, що вони примудрилися втратити очки із берлінцями, котрих вони переважають практично за усіма показниками.

Фактично, розповідати про сам матч щось особливе немає сенсу, бо на полі не відбувалося майже нічого такого, що заслуговує на великий текстовий об'єм. Скоріше, варто сказати декілька слів про "джмелів".

Коли помиляється настільки стабільний голкіпер, як Кобель, котрий просто на рівному місці ідіотично привіз м'яча, це крах. Питання є й до Едіна Терзіча. Чи точно воротар відновився після пошкодження, чи точно із його психологічним станом усе гаразд? Може варто було довіритися у цьому важливому поєдинку Александру Маєру, який слабіше конкурента у деяких ключових параметрах, але має головну перевагу прямо зараз – ігровий тонус.

Схема з трьома центральними захисниками точно була настільки потрібною мірою на важкому виїзді проти лідера чемпіонату? Так, схема 3-4-3 не нова для Боруссії, проте Меньє – не Хакімі, а переходити на подібну ризиковану формацію у подібний час та контекст не зовсім правильно та коректно. Це не було продиктовано необхідністю, бо Тома уникнув пошкодження, тобто не потрібно було влаштовувати чергові пертурбації з роллю Нікласа Зюле на правому фланзі захисту. Традиційно близький до атаки Рафа Геррейру та бельгієць може й непогано проявляють себе у ролі вінгбеків, та, гадаю, варто було перейти на цю перестановку у менш статусному протистоянні (та ще й Антоні Модеста, що потрапив у лазарет через інфекцію, не вистачало з його вміннями чіплятися за знаряддя).

А якщо це віддзеркалення схеми Уніона, то експеримент вийшов невдалим, якщо ти не реалізуєш свої моменти та бавишся біля власного штрафного майданчика. Навчіть їх хтось контролювати другий темп суперника, бо проблеми з контролем зони підбору чітко простежуються вже не першу гру.

Та й зі складом Терзіч трохи перемудрив. Якщо Марко Ройс точно не був готовий відіграти більшість поєдинку, то ось Юліан Брандт чи Рейна могли з'явитися у старті.

Словом, четверта поразка у десяти турах. Це дуже й дуже багато на цьому етапі сезону. Попереду ще 24 тури і страшно уявити, що буде, якщо тренерський штаб команди терміново не почне вирішувати проблеми. А їх є доволі багато.

Матс Хуммельс: "Нам потрібно бути більш злими. Футбол – дуже проста гра, яку ми кожного разу ускладнюємо. Потрібно запам'ятати, що успішний футбол не базується на п'яточках, носочках, одному-двох дотиках на п'яти метрах. Іноді передача назад на 20 метрів краще, навіть якщо ти потім не зможеш запостити її в себе у соцмережах".

Не кожні висловлювання ветерана Боруссії розглядаються під правильним кутом, але у цьому випадку Матс абсолютно правий.

Антиподна Баварія

В противагу до Дортмунда її конкурент може валяти дурника половину дистанції, проте потім зібратися та рознести у тріски кого завгодно. Навіть міцний та непоступливий Фрайбург.

Ульрайх — Девіс, де Лігт (Павар, 76), Упамекано, Мазрауї (Станішич, 79) — Горецка (Забітцер, 76), Кімміх — Мане, Сане (Тель, 76), Гнабрі — Чупо-Мотінг (Мусіала, 66)

Флеккен — Гюнтер, Лінгарт, Гінтер, Сільділлія — Хьофлер (Кейтель, 64), Еггештайн — Гріфо (Вайсхаупт, 56), Доан (Хелер, 76), Шаде (У Ен, 56) — Грегорич (Петерсон, 56)

В середовищі баварського клубу після драматичної нічиєї із "джмелями" та продовження негативної серії було гаряче. Втрату очок ще й з "грифами" точно б не зрозуміли.

Потрібно було давати відповідь на полі. Дали. Мюнхен просто знищив суперника, отже особливо зациклюватися на ході поєдинку не будемо.

Відзначимо лише, що Фрайбург патологічно не вміє грати на Альянц Арені. У цьому поєдинку ще й жодного разу не потрапив у площину воріт.

Героями ж зустрічі стали Лерой Сане та Ерік-Максім Чупо-Мотінг, проте в цілому атакувальна лінія господарів виглядала потужно.

Навіть Мане забив легітимного гола не з офсайду.

Коротко про інші матчі туру:

- Шальке завис над безоднею. Гельзенкірхенці розгромно поступилися Гоффенгайму вдома (0:3). Дуплетом з пенальті відмітився Роберт Сков, а загалом ситуація на Фелтінс-Арені просто катастрофічна. Франк Крамер отримав вирішальний шанс врятувати положення двома наступними поєдинками проти тих же "селян" у кубку та Герти у Бундеслізі. Герти, що є одним з головних претендентів на виліт на даний момент разом із "кобальтовими". Багато лідерів незадоволені Крамером (хоча які вони після таких результатів то лідери), отже ситуація близиться до свого логічного завершення, тобто звільнення. Врешті-решт, ще одному новачку / аксакалу БЛ Вердеру нещодавній виліт до Бундесліги 2 якось не завадив демонструвати яскравий футбол.

- Вердер, до речі, поступився Майнцу (0:2). У таймі номер один чітко пробив головою Маркус Інгвартсен, а у другій половині зустрічі господарі дозволили Лі Сону забити другого м'яча після непоганого каскаду фінтів та пострілу у дальній.

- Вольфсбург та Гладбах не виявили переможця у дуелі (2:2). Поєдинок на Фольксваген Арені став матче дуплетів. Пауло Отавіо оформив дубль з асистів, а Маркус Тюрам з голів. Французький форвард наразі перебуває у чудовій формі. Його Боруссія вже за крок від зони ЛЧ. Персональний рекорд по голах підряд ставить й Яннік Герхардт.

- Бохум, здається, все-таки залишить елітний дивізіон за підсумками цього сезону. Команда поступилася Штутгарту, який до цього не зміг жодного разу здобути перемогу, дозволяючи супернику просто розстрілювати свого воротаря у більшості гольових епізодів (4:1).

- Лейпциг та Герта видали непоганий вечірній поєдинок у суботу (3:2). Очки берлінцям дуже потрібні, як і саксонському колективу, з тою лише різницею, що перші борються за порятунок, а другі мітять у Лігу чемпіонів. Відрив від чолової четвірки не великий, можна й потрібно боротися далі. Команда Розе видала непоганий перший тайм. Спершу господарі накреслили комбінацію у зоні правого напівфлангу, яку чітким пострілом завершив Форсберг, далі Діалло чітко пробив головою після подачі Собослаї з кутового, а Орбан добив сферу у сітку перед перервою. Угорець став справжнім героєм, бо саме він віддав два асисти на перші взяття воріт у матчі. "Червоні бики" дещо збавили у другій половині зустрічі, і це ледь не коштувало їм втрати очок. Буквально за неповних чотири хвилини після години ігрового часу Герта забила двічі зусиллями Лукебакіо з пенальті та Йоветіча, проте довести справу до камбека не зуміла.

- Можна сказати, що Боруссія та Кельн зробили своєрідний обмін своїми центрфорвардами. Антоні Модест поки що не вражає, а Штеффен Тіггес починає розкриватися у менш статусному колективі з кожним новим поєдинком. Нещодавно німець забив колишній, а в матчі з Аугсбургом оформив переможний дубль (3:2). "Козлики" зупинилися за крок від єврокубкової зони. "Фуггери" наразі йдуть акурат у середині таблиці.

Цікаві факти:

- Роберт Сков забив тричі цього сезону. Його рекорд за одну кампанію у Гоффенгаймі – чотири голи.

- Шальке пропустив 24 голи у 10 стартових турах чемпіонату.

- Даїчі Камада (Айнтрахт Франкфурт) оформив свій перший дубль у Бундеслізі.

- П'єро Хінкап'є з Баєра забив другий гол, а також отримав другу червону картку у Бундеслізі.

- Вердер пропустив перший гол головою цього сезону.

- Цієї кампанії Майнц поки що здобув найбільшу кількість очків у виїзних поєдинках серед усіх представників чемпіонату (12).

- Маркус Тюрам з Гладбаха забив свій сьомий м'яч у цьому розіграші чемпіонату. Минулої кампанії було загалом лише три.

- Омар Мармош (Вольфсбург) вперше забив у БЛ.1 після виходу на заміну.

- Сілас (Штутгарт) реалізував усі спроби з пенальті у БЛ.1.

- Кевін Штегер провів свій 50-ий поєдинок за Бохум.

- Лейпциг забив більше двох голів за один тайм вперше у цьому розіграші чемпіонату.

- Стеван Йоветіч забив свій перший гол у чемпіонаті за Герту з лютого цього року, коли також відзначився у матчі проти РБ (1:6).

- Штеффен Тіггес з Кельна оформив перший дубль у Бундеслізі 1.

- Аугсбург вперше в сезоні програв матч, в якому вів у рахунку.

- Уніон не програв матч, в якому вів у рахунку, на протязі 43 ігор поспіль.

- Дортмунд потерпів вже четверту поразку у 10 турах та відстає від лідера на сім очок.

- Ерік-Максім Чупо-Мотінг вперше вперше забив у Бундеслізі, вийшовши у стартовому складі, з 20 квітня 2021 року.

- Фрайбург жодного разу не перемагав Баварію на її полі у Бундеслізі.

Найкращий гол 10-го туру

Янік Хаберер (Уніон Берлін)

Сілас (Штутгарт)

Найкращий гравець 10-го туру

Роберт Сков (Гоффенгайм) – дубль, що допоміг його команді розгромити Шальке (3:0)

Тандем Рандал Коло Муані / Даїчі Камада (Айнтрахт), що внесли вирішальний внесок у фантастичну перемогу у матчі проти Баєра (5:1)

Пауло Отавіо (Вольфсбург), Маркус Тюрам (Боруссія М) – обидва за матч Вольфсбурга та Боруссії М, перший оформив дубль з асистів, другий дубль з голів

Сілас (Штутгарт) – дубль Бохуму, що допоміг його колективу здобути першу перемогу у цьому сезоні (4:1)

Домінік Собослаї (Лейпциг) – дві гольових у непростому поєдинку з Гертою (3:2)

Янік Хаберер (Уніон) – переможний дубль у ворота Дортмунда (2:0)

Атакувальна лінія Баварії у повному своєму складі – розгром Фрайбурга (5:0)

Символічна збірна

Таблиця після 10-го туру Бундесліги



Розклад наступного туру Бундесліги