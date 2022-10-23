Німеччина

Функціонер Баварії висловився щодо трансферу англійця.

Спортивний директор мюнхенської Баварії поділився думками стосовно можливого трансферу англійського бомбардира.

"Безперечно, Кейн один з найкращих у світі, проте ми не обговорюємо гравців, котрі мають контракти з іншими клубами.

Я впевнений, що Тель також покаже на що здатен цього сезону".

Мюнхенцям точно не завадив би форвард світового калібру після втрати Роберта Левандовські минулим літом, але проблемою можуть стати вік та ціна трансферу гравця збірної Англії.