Німеччина

Марко поки що не готовий грати.

Півзахисник дортмундської Боруссії ризикує не поїхати на чемпіонат світу.

У переможному дербі проти гельзенкірхенського Шальке Легенда отримала ушкодження та змушена була пропустити декілька важливих поєдинків команди.

Реабілітація йшла за планом та тренерський штаб прийняв доволі дурне рішення випустити Марко на заміну у непростому матчі проти Уніона, що призвело до рецидиву пошкодження.

Наразі невідомо, чи вдасться Ройсу відновитися до мундіаля.