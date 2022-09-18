Німеччина

Лідер дортмундської Боруссії буде відпочивати певний час, проте найстрашніше вже позаду.

Дортмундська Боруссія напередодні в рамках сьомого туру німецької Бундесліги перемогла в домашньому Рурському дербі проти гельзенкірхенського Шальке (1:0).

Боруссія Д — Шальке 1:0 Відео голу та огляд матчу

На превеликий жаль, півзахисник та капітан "джмелів" Марко Ройс у звітній дуелі провів на полі лише 32 хвилини, після чого його винесли на ношах через пошкодження, яке було отримано в зіткненні з опорником "кобальтових" Флоріаном Фліком біля чужого штрафного майданчика.

Фанатів Дортмунда та збірної Німеччини після завершення цієї гри цікавило лише одне питання — наскільки довгим буде процес відновлення досвідченого гравці, та чи матиме він бодай теоретичну можливість поїхати з національною командою на прийдешній чемпіонат світу з футболу-2022 в Катарі.

Як повідомив спортивний директор Боруссії Себастьян Кель, найближчі три-чотири тижні Ройс буде перебувати поза межами поля через розрив зв’язок щиколотки.

Таким чином збірна Німеччини буде обходитись без нього у вирішальних матчах Ліги націй УЄФА проти Угорщини та Англії, а клуб не зможе розраховувати на нього в іграх проти Кельна, Баварії, Уніон Берлін, Ганновера, Штутгарта та обидвох зустрічах із Севільєю в Лізі чемпіонів УЄФА.