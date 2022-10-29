Німеччина

Один з героїв минулого сезону може опинитися у Дортмунді.

Боруссія Дортмунд зацікавлена в трансфері одного з лідерів Айнтрахта Ліндстрьома.

Датський пізвхасник перейшов до франкфуртців з рідного Брондбю літом 2021-го.

Минулого сезону Єспер доклав ногу до завоювання Ліги Європи, а цієї кампанії встиг повторити своє досягнення по забитих голах у Бундеслізі (5) та не повинен на цьому зупинитися.

Контракт Ліндстрьома з клубом розрахований до 2026-го.

В разі пролонгації умови Дортмунд повинен буде заплатити приблизно 30 мільйонів євро за футболіста.

Нагадаємо, що Айнтрахт на тижні здолав Марсель та зберіг робочі шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.