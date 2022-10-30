Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках 12 раунду німецької Бундесліги Уніон Берлін у рідних стінах зустрічався із Боруссією М.

Команди обмінялись взяттями воріт у першому таймі. І якщо гол Шеральдо Бекера з Уніона арбітр не зарахував, то влучний постріл Ніко Ельведі був у рамках правил. Тому перша половина завершилась із рахунком 0:1.

Ближче вже до завершення матчу рахунок Уніон зрівняв зусиллями Беренса. Після цього господарі знову забили, але рефері знову не зарахував гол, на цей раз Тріммеля. А ось на 90+7 Духі забив важливий гол, який приніс Уніону перемогу. Команда зі столиці — знову перша у Бундеслізі.

Уніон - Боруссія М 2:1

Голи: Беренс, 79, Духі, 90+7 — Ельведі, 33

Уніон: Реннов — Духі, Кнохе, Лейте — Реєрсон, Пихач (Тріммель, 59), Хедіра — Шафер (Харагучі, 59), Гаребер (Левелінг, 74) — Бекер (Беренс, 74), Сібачо (Міхель, 59).

Боруссія М: Зіппель — Бенсебаїні (Янчке, 90+1), Ельведі, Фрідріх, Скаллі — Крамер, Вайгль, Плеа, Штіндль (Борджес, 85), Нгоуму (Германн, 74) — Тюрам (Нетц, 74).

Попередження: Міхель, Тюрам.