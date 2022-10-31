Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий тур Бундесліги подарував цікаві події. Битва Марко Розе та Хабі Алонсо, матч Дортмунда та Франкфурта та інше.

Дортмунд здобув важку перемогу у Франкфурті

Були сумніви, що Боруссія зуміє виграти на непростому виїзді після важкого матчу у чемпіонській лізі.

Трапп — Тута, Якіч, Н'Діка, Дінга, Пеллегріні — Камада (Борре, 84), Роде (Соу, 72), Ліндстрьом (Аларіо, 77), Гьотце — Коло Муані

Кобель — Азар, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле — Озджан, Беллінгем, Мален (Рейна, 61), Брандт (Джан, 61), Адеємі (Вольф, 69) — Мукоко (Модест, 61)

Команда Едіна Терзіча на минулому тижні оформила вихід до плей-оф, впевнено стримавши Манчестер Сіті, проте часто після важких поєдинків у Європі неодмінно відбувається невдалий матч у чемпіонаті. Це стало своєрідною візитною карткою команди.

Тим дивніше виглядає ця перемога. Вікторія, що не обійшлася без проблем.

Поєдинок тримав у динаміці й за винятком другої половини другого тайму змушував частенько міцно триматися за крісло. На перших хвилинах були лише напівмоменти, а далі у сутолоці м'ячик лише дивом не влетів у ворота, а небезпечний штрафний авторства Беллінгема також виглядав небезпечно.

Лука Пеллегріні, що орендований франкфуртцями у Ювентусі, грубо відмахнувся від Каріма Адеємі, тим самим задавши доволі жорсткий характер зустрічі. Кульмінації ця напруга досягне у ендшпілі, коли справа ледь не дійде до масивної бійки, за мотивами якої арбітр випише одразу 5 жовтих карток.

У матчі було багато боротьби, іноді жорсткої, проте були й моменти. Боруссія забила після блискучого сольного проходу Доні Малена лівим флангом, коли голландець прокинув знаряддя повз Туту та навісив на Юліана Брандта, який прийняв його та прошив Кевіна Траппа потужним ударом.

Айнтрахт відігрався зусиллями Камади, не без помилки Ніко Шлоттербека, прямо скажу, бо німець повинен був скоротити відставання від японця та завадити йому приготувати результативний удар.

Джуд у другому таймі в своєму блискучому стилі знову вивів гостей вперед на Дойче-Парк Штадіоні, проте "джмелі" мають знову подякувати Грегору Кобелю за врятовані залікові бали. Якщо я знову і знову буду виписувати численні аванси кіперу – це буде мати сенс? Не впевнений. Просто порадію, що команда має у складі подібного голкіпера. Швейцарець здійснив 5 феноменальних сейвів, коли здавалося, що справа пахне смаженим.

Коло Муані хоч і виконав черговий асист на Даїчі (супер-старт від французького атакувального півзахисника), проте знову, як і в матчі проти хоча б того ж Баєра, не реалізував декілька нагод. Різниця полягає в тому, що тоді "орли" й так знищили суперника 5:1, а тут не вийшло видряпати бодай результативну нічию.

Ще в одному епізоді, у таймі номер один, знаряддя сковзнуло в стійку, а потім арбітр міг призначати пенальті та Дортмунду дещо повезло. Підсумковий xG характерно відображає перевагу господарів у другому таймі та це все лірика.

Боруссія має суттєві проблеми у захисті, де чудові матчі межуються з невдалими, хоча й не можна сказати, що центрбеки грають якось погано. Просто потрібно навчитися грати рівно та стабільно без і з супротивом суперника, а цього поки що бракує.

Баварія розгромила Майнц вдома

Команда Юліана Нагельсманна приймала непростий Майнц вдома, проте жодного супротиву суперник не продемонстрував.

Ульрайх — Мазраві, Упамекано, де Лігт (Павар, 46), Девіс — Кімміх, Горецка (Забітцер, 60) — Гнабрі (Коман, 60), Мусіала (Гравенберг, 72), Мане (Тель, 76) — Чупо-Мотінг

Центнер — Фернандеш (Белль, 67), Хак, Сасі — Відмер, Штах (Баркок, 62), Баррейро, Лі Че Сон (Фулгуні, 62), Карріколь — Онісіво (Бургзорг, 76), Буркардт (Інгвартсен, 62)

Баварці забивали на любий смак, а взагалі у їхньому складі відмітилося шість чоловік. Це стало доволі нерядовою подією. Чергове взяття воріт записав на свій рахунок Ерік-Максім Чупо-Мотінг. Камерунець ризикує стати справжнім відкриттям, бо Нагельсманн навряд чи розраховував на футболіста в якості основного гравця.

Проте проблеми у нападі змусили Юліана піти на певні експерименти, а Чупо-Мотінг своїм підходом до праці та не конфліктністю (хоча у збірній такого не скажеш) довів всім, що вартий отримати свій шанс.

Мюнхен готує форварду новий контракт, а Садіо Мане, за наявності Еріка-Максіма у центрі, нарешті може зайнятися більш звиклими функціями. І це приносить хороший результат.

Сенегалець починає демонструвати високий рівень, за який його й цінували у Ліверпулі та купляли до Баварії. Не забив пенальті у матчі, проте своїми асистами та голом фактично зробив головну різницю.

До речі, Майнц також не забив пенальті, проте на добиванні не склалося. А загалом клуб Могунції забив двічі, що лише мінімально зуміло підсолодити гіркоту цієї поразки.

Коротко про інші матчу туру:

- Вердер мінімально переграв Герту (1:0). На останніх хвилинах точний кивок головою вдався лідеру атак бременців Нікласу Фюллькругу.

- Вольфсбург провів найкращий матч у сезоні, знищивщи Бохум (4:0). Двічі рурці пропустили після штрафних, двічі дозволяли гравцям суперника, Феліксу Нмечі та Рідле Баку, головою не лишати шансів голкіперу. Макс Арнольд таким чином заніс собі у актив декілька асистів, гольовою відзначився й Пауло Отавіо, який нещодавно яскраво проявив себе у поєдинку з Гладбахом. Не дивно, бо Бохум завдяки цьому став найгіршою командою Бундесліги за кількістю пропущених голів після стандартів – 10. Обійшли Франкфурт (8).

- Лейпциг вдома переграв Баєр (2:0). Спершу ми хотіли винести поєдинок Марко Розе та Хабі Алонсо у окремий блок вище, проте якість футболу леверкузенців не дозволяє якось детально розбирати матч. Після видовищного матчу з мадридським Атлетіко, точніше, його кінцівки, "фармацевти" виглядали доволі блідо з "биками". Саксонці ж переграли Реал, а зараз здобули впевнену суху перемогу. По голу забили Нкунку (чітко вразив ворота головою після подачі Собослаї зі штрафного) та Тімо Вернер (отримав точну передачу поміж лініями у виконанні Амаду Айдара та чітко реалізував вихід один на один). Гості зуміли вичавити з себе усього чотири удари й один в площину воріт аж у другому таймі. Лукас Градецкі ще й виконав чотири сейви, один з яких з приставкою -супер.

- Штутгарт вдома дотиснув Аугсбург (2:1). Команди обмінялися голами після чверті часу (Нідерлехнер – Гірассі), проте на першій доданій до другого тайму хвилині Вальдемар Антон прошив воротаря.

- Уніон продовжує лідирувати у таблиці. Берлінці зуміли створити вольовий камбек проти Менхенгладбаха (2:1). Гості відкрили рахунок у першому таймі (Ніко Ельведі), проте у ендшпілі почалося неймовірне. Спершу господарі зрівняли завдяки голу Кевіна Беренса, що скористався грубою помилкою Тобіаса Зіппеля на виході, а на 90+6 хвилині сталася справжня кульмінація та екстаз, коли Данільйо Духі з відскоком від газону вколотив переможний м'яч. Центральний захисник перейшов до столиці минулим літом з Вітесса. До цього провів лише крихти ігрового часу, і зараз став справжнім героєм. Бундесліга, Гайс.

- Фрайбург не відчув супротиву гельзенкірхенського Шальке та обійшов дортмундців у турнірній таблиці (2:0). Вінченцо Гріфо оформив доволі ефектний дубль.

- Кельн не втримав перевагу у матчі з Гоффенгаймом (1:1). На взяття воріт Флоріана Кайнца відповів Якоб Бруун Ларсен. Втім, сильно критикувати "козликів" не варто, бо непростий матч з "селянами" вони провели через один день після виступів у Лізі конференцій. Як взагалі сталося щось подібне? Матч проти Словацко було перенесено з вечора четверга на п'ятницю через несприятливі погодні умови, отже команді Штеффена Баумгарта довелося грати поєдинок після обіду, а потім витримати важку дорогу з Чехії до Німеччини. Враховуючи контекст, ще й непогано вийшло, бо колектив Андре Брайтенрайтера виглядає доволі потужно цього сезону.

Цікаві факти:

- Вердер здобув лише другу домашню перемогу в сезоні.

- Герта набрала лише 5 очків в крайніх 5 поєдинках чемпіонату.

- Баварія лідирує вперше з початку вересня (4-ий тур) станом на вечір субои.

- Майнц наразі здобув порівну очок вдома та на виїзді – по шість.

- Рідле Баку завершив серію з 15 ігор Бундесліги без голів, забивши свій перший гол у сезоні.

- Бохум – єдина команда, яка ще не заробила жодного очка на виїзді.

- У 2022 календарному році Нкунку вражав ворота 22 рази, частіше, ніж будь-який інший гравець Бундесліги.

- Баєр виграв лише одну з крайніх 5 зустрічей проти Лейпцига.

- Аугсбург втратив перевагу в четвертій грі поспіль та програв після того, як також вів у рахунку проти Кельна, Баварії та Рб Лейпцига.

- Антон забив вперше з 19 березня, тоді його відмітився у Бундеслізі також у воротах баварського Аугсбурга.

- Антоні Модест провів свій 200-ий матч у Бундеслізі.

- Джибріль Соу здійснив свій 100-ий вихід у Бундеслізі за Франкфурт.

- Беренс забив третій гол у Бундеслізі – усі вони забиті з лави запасних. Лише його одноклубник Мішель забивав більше разів на заміні за Уніон у Бундеслізі (п’ять).

- П'ять голів Гладбаха з кутових — це найбільший показник серед команд Бундесліги цього сезону.

- Фрайбург виграв усі п'ять ігор цього сезону, де забивав Вінченцо Гріфо. Вони не програвали в останні 25 матчів, коли він записувався (18 перемог, сім нічиїх).

- На даний момент Шальке провів дев’ять ігор без сухого матчу – це найдовша серія серед команд Бундесліги прямо зараз.

- Кельн вперше в сезоні-2022/23 забив у перші чверть години.

- Озан Кабак був вилучений вдруге в кар'єрі в Бундеслізі. У вересні 2020 року він також отримав дві жовті в одній грі за Шальке проти Вердера.

Найкращий гол 12-го туру

Джуд Беллінгем (Боруссія)

Вінченцо Гріфо (Фрайбург)

Найкращий гравець 12-го туру

Садіо Мане (Баварія) – 1+2 проти Майнца (6:2)

Зв'язка Макс Арнольд / Фелікс Нмеча, що суттєво організувала розгром Бохума (4:0)

Джуд Беллінгем (Боруссія) – переможний голясо у ворота Айнтрахта (2:1)

Данільйо Духі (Уніон) – вирішальне взяття воріт на 90+6 хвилині у матчі проти менхенгладбахської Боруссії (2:1)

Вінченцо Гріфо (Фрайбург) – дубль Шальке, що дозволив його команді втриматися у зоні Ліги чемпіонів та потіснити дортмундців у таблиці (2:0)

Символічна збірна 12-го туру

Розклад наступного туру Бундесліги

04.11 — Боруссія Менхенгладбах — Штутгарт (21:30)

05.11 — Аугсбург — Штутгарт (16:30)

05.11 — Боруссія Дортмунд — Бохум (16:30)

05.11 — Герта — Баварія (16:30)

05.11 — Гоффенгайм — Лейпциг (16:30)

05.11 — Майнц — Вольфсбург (16:30)

05.11 — Вердер — Шальке (19:30)

06.11 — Баєр — Уніон (16:30)

06.11 — Фрайбург — Кельн (18:30)