Німеччина

Леверкузенський клуб поки не буде шукати нового тренера.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо не буде звільнений з клубу. Про це пише журналіст Флоріан Платтенберг.

За його інформацією, роботі молодого іспанського фахівця нічого не загрожує до зими — він користається довірою керівництва.

За ініціативою Алонсо Баєр шукає нового лівого захисника. Тобто він буде займатись комплектацією складу найближчим часом.

У той же час, гравець лінії атаки Пауліньо не бачить себе у клубі під керівництвом Алонсо. Він може перейти у Палмейрас.

Нагадаємо, що Алонсо у жовтні змінив Джерардо Сеоане з посади головного тренера. Його контракт розрахований до літа 2024 року.