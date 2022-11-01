Леверкузенський клуб поки не буде шукати нового тренера.
Хабі Алонсо. Getty Images
01 листопада 2022, 23:26
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо не буде звільнений з клубу. Про це пише журналіст Флоріан Платтенберг.
За його інформацією, роботі молодого іспанського фахівця нічого не загрожує до зими — він користається довірою керівництва.
За ініціативою Алонсо Баєр шукає нового лівого захисника. Тобто він буде займатись комплектацією складу найближчим часом.
У той же час, гравець лінії атаки Пауліньо не бачить себе у клубі під керівництвом Алонсо. Він може перейти у Палмейрас.
Нагадаємо, що Алонсо у жовтні змінив Джерардо Сеоане з посади головного тренера. Його контракт розрахований до літа 2024 року.