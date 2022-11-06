Німеччина

Команда Урса Фішера пропустила у свої ворота аж п'ять м'ячів.

У рамках 13 туру німецької Бундесліги берлінський Уніон вирушив у гості до леверкузенського Баєра.

Через вчорашню перемогу Баварії над Гертою підопічним Урса Фішера потрібно було перемагати у цій зустрічі, щоб залишитися на першому місці за підсумками туру, але в результаті на них чекав тотальний провал.

Колетів Хабі Алонсо не залишив живого місця від головної сенсації старту сезону в Німеччині, забивши п'ять м'ячів.

Таким чином, Баварія тепер одноосібно очолює таблицю Бундесліги, Уніон опустився на другий рядок, а Баєр поки що займаємо скромне 14 місце.

Баєр Леверкузен — Уніон Берлін 5:0

Голи: Андріх, 46, Діабі, 56, 58, Гложек, 68, Баккер, 76

Баєр: Градецькі – Коссуну, Тапсоба (Та, 68), Інкап'є— Фрімпонг (Фосу-Менса, 77), Демірбай (Паласіос, 55), Андріх, Баккер – Діабі (Адлі, 68), Амірі – Гложек (Гадсон-Одої, 77)

Уніон: Гріль – Баумгартль, Кнохе, Лейте – Тріммель, Торсбю (Сегуїн, 59), Хедіра (Пантович, 69), Хаберер (Скарке, 75), Рюерсон – Пефок (Беренс, 59), Беккер

Попередження: Лейте