Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий тур Бундесліги подарував кілька доволі цікавих матчі та результатів. Перемога Дортмунда у дербі, битва Лейпцига та Гоффенгайма та інше.

Результати туру

Величний Юніор

Боруссія відверто злила поєдинок проти Копенгагена у шостому турі чемпіонської ліги, за що зіткнулася з деякою критикою. Втім, розгрузка у єврокубках допомогла підійти більше свіжими до протистояння з Бохумом.

Кобель — Зюле (Пасслак, 68), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейро (Азар, 78) — Беллінгем, Озкан, Рейна (Ройс, 67), Брандт, Мален (Адеємі, 68) — Мукоко (Модест, 82)

Ріманн — Соареш, Ламбропулос, Ордець, Гамбоа — Стафілідіс (Остергаге, 78), Лосілла, Штегер (Форстер, 88) — Цоллер (Антві-Аджей, 71), Осей-Туту (Хольтманн, 71) — Хофманн

Минулого сезону, коли Шальке прозябав у нижчому дивізіоні, до протистояння було прикуто більше уваги. Не забуваємо, що ця вивіска є малим дербі Руру.

Додаткової перчинки додавав також факт переваги "біло-синіх" – нічия 1:1 та домашня поразка з двома камбеками обох команд по ходу. Проте цього разу інтриги не вийшло.

Минулого сезону Бохум принаймні вмів наказувати суперника у контрах (5 місце у німецькому чемпіонаті), а втративши атакуючий потенціал (Польтер, Пантовіч) стрімко летять у другу Бундеслігу. Оборона нагадує дуршлаг, через який проціжуються суперники і це не може не викликати певні підозри.

Особливо говорити стосовно гостей не варто. Окрім незарахованного через офсайд голу в них були хіба що напівмоменти. Наприклад, коли Матс Хуммельс головою встиг вибити знаряддя куди подалі після подачі з кутового. Господарі ж виглядали гостріше та заслужили подібний рахунок.

Комфортний результат було оформлено до перерви. Дубль на рахунку Юссуфи Мукоко, який забив блискучі голи та став рекордсменом у Бундеслізі для гравця до 18 років за кількістю забитих м'ячів. Спершу вгатив під поперечину потужним дальнім ударом, а перед закінченням першого тайму спіймав Мануеля Ріманна на невдалому виході з воріт та запустив йому за комірець. Взяттям воріт відмітився також майбутній учасник мундіаля у складі Штатів Джованні Рейна.

Чесно кажучи, думав, що пробивати з позначки довірять Малену, який давненько не може забити, та ні. Це жодна претензія до гравців, просто вважаю, що Доні було дуже важливо повернути собі впевненість у силах.

Другу половину можна було фактично не дивитися та вимикати. Боруссія грала по рахунку та не наполягала на встановленні більшого результату, Бохум намагався, проте особливо не виходило.

Зате побільшало грубості та зіткнень. Були епізоди, коли гравці обох команд стикалися головами з ризиком отримати пошкодження.

Словом, матч перетворився у тренування з підвищеною відповідальністю учасників.

Перед грою у Дортмунді попрощалися з президентом клубу Райнхардом Раубалем, який тримав посаду з 2004-го. Найкращий подарунок легендарній історичній фігурі.

Баварія продовжує вириватися вперед у таблиці

Баварія була близька до втрати очок, проте справилася у столиці з Гертою. Команда провела доволі чудовий тиждень, перегравши також Інтер у єврокубках.

Крістенсен — Кенні, Рогель, Кемпф, Платтенхарт (Міттельштадт, 65) — Тусар (Боатенг, 85), Сердар (Еджуке, 65), Лукебакіо, Боетьюс, Ріхтер (Маоліда, 78) — Зельке

Ноєр — Девіс (Ернандес, 64), Упамекано, Павар, Мазраві — Горецка (Забітцер, 78), Кімміх, Мане (Коман, 64), Мусіала, Гнабрі (Сане, 75) — Чупо-Мотінг

Берлінці погано грають у виїзних матчах, проте традиційно вміють створити проблеми Мюнхену вдома. Гості забили тричі до перерви, особливо виділяємо черговий дуплет Еріка-Максіма Чупо-Мотінга. Форвард влучав ворота після відскоків, прошиваючи воротаря, та подібні речі не дуже важливі, коли ти набрав таку неймовірну форму. Це ми до гольової результативності камерунця. Не факт, що йому вдасться втримати її після чемпіонату світу, проте прямо зараз гравець змушує всіх мовчати та спостерігати.

Чесно кажучи, заслужив на свій шанс стати основним неконфліктністю та старанням (хоча це дивно у контексті футболістів з Африки та особливо скандалів з бонусами у Камеруні, де фігурував й нападник мюнхенців). Подивимося, що буде далі у сезоні.

Герта зуміла відіграти декілька голів та цього забракло. З одним ударом по воротах за 45 хвилин важко розраховувати на щось вагоме.

Баварія також знизила оберти у другій половину зустрічі та жодного разу не пробила у площину воріт. Станом на вечір суботи вона заскочила на перше місце у таблиці.

Коротко про інші матчу туру:

- Гладбах розібрався зі Штутгартом. Відмічаємо дуплет з асистів авторства Алассана Плеа, а також результативне повернення після травми Йонаса Гофманна.

- Блискучий тиждень видався у франкфуртського Айнтрахта. Спершу створили вольовий камбек проти Спортінга, за рахунок якого вийшли до плей-оф, а вихідними здолали Аугсбург. Баварці вийшли вперед на першій хвилині після голу Мергіма Беріши. Нічого собі, розігрався хлопець. Втім, гості спершу доволі швидко відігралися (Себастьян Роде), а у другому таймі Ансгар Кнауфф забив переможний дальнім ударом.

- Лейпциг продовжує прогресувати під керівництвом Розе. Команда обіграла Шахтар у ключовому поєдинку за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів, а потім впевнено справилася з Гоффенгаймом. Доволі важкого суперника для саксонців. Голи гостей вийшли просто фантастичними, майстер-клас. Крістофер Нкунку оформив дубль, забивши першого м’яча зі штрафного, а Дані Ольмо скористався своєю гарматною пушкою та розстріляв верхній кут ворожих ворот. В певний момент господарі навіть зрівняли (Анхеліньйо, орендований як раз в Рб, нагадав всім, що має крутезні скіли, вирізавши неймовірний крос на голову Жоржиньйо Ріттеру), проте суперник виглядав переконливіше. Лише подивіться на турнірну таблицю – прямо зараз щільність настільки велика, що 14 пунктів в шести крайніх зустрічах не дозволяють "червоним бикам" навіть увійти до четвірки.

- Вольфсбург помстився Майнцу за попередні невдалі матчі, розгромивши господарів. Виділимо блискуче закручений постріл зі штрафного Макса Арнольда, якого, на жаль, не включать навіть у заявку збірної Німеччини на мундіаль. Конкуренція у центрі поля в німців потужна, це факт, проте легенда "вовків" заслуговував поїхати хоча б на один крупний форум. Ефектну крапку після виходу із голкіпером на швидкості поставив Рідле Баку. Не святкував, бо раніше виступав у складі симпатичного колективу з Могунції.

- Вердер переміг Шальке у матчі новачків чемпіонату. Хоча новачками в повній мірі славетні клуби назвати важкувато. Героєм бременців став Мітчелл Вайзер, котрий асистував Нікласу Фюллькругу та Марвіну Дукшу. Гості зуміли лише скоротити відставання у ендшпілі після голу Домініка Дрекслера.

- Уніон втратив лідерство у таблиці, програвши Баєру. Сенсаційний фаворит не просто поступився, а розгромно влетів супернику. Команда Алонсо відкрила гольову скриньку у першому таймі, коли рахунок відкрив колишній гравець команди Роберт Андріх. Після наступної помилки голкіпера гостей Леннарта Грілля і другого взяття воріт результат було остаточно зроблено.

- Фрайбург вдома здолав Кельн, що на минулому тижні вилетів з європейських змагань. Обидва голи господарів сталися після перерви, а Міхаель Грегоріч забив й також асистував Ву Ену.

Цікаві факти:

- Усі 5 перемог Гладбаха в Бундеслізі під керівництвом Даніеля Фарке були здійснені на домашній арені.

- Соса зробив свою четверту результативну передачу в кампанії, більше, ніж будь-який інший гравець Штутгарта.

- Удар Беріши через 30 секунд став найшвидшим голом, забитим у Бундеслізі цього сезону.

- Гол Кнауффа став його першим у сезоні, а для Франкфурта – четвертим після подачі кутового.

- Дортмунд не програє в останніх 5 домашніх матчах, набравши тринадцять очок із 15 можливих.

- Бохум пропустив 35 голів у цьому чемпіонаті. Минулого сезону на цьому ж відрізку було 20.

- Баварія забила 30 із своїх голів цього сезону у першій половині ігор.

- На рахунку Лукебакіо шість голів у восьми матчах проти Баварії.

- Лейпциг обірвав серію з восьми виїзних матчів Бундесліги без перемоги.

- Минулого сезону Ріттер був найкращим бомбардиром Гоффенгайма, а в нинішній кампанії забив свій другий голл.

- Ковач здобув більше перемог проти Майнца, ніж будь-яка команда, з якою він зустрічався як тренер.

- Майнц четверта команда з кінця за результатами у домашніх поєдинках чемпіонату.

- Вайзер віддав четверту та п’яту результативну передачу в сезоні – більше, ніж будь-який захисник у дивізіоні.

- Шальке не виграв у 35 виїзних матчах Бундесліги, зрівнявши ганебний рекорд Бундесліги, який належить славетному у минулому Карлсруе.

- Уніон пропустив 5 разів у матчі Бундесліги лише вчетверте.

- Діабі забив у своєму третьому домашньому матчі поспіль і оформив свій черговий дубль у Бундеслізі.

- Кількість очок Фрайбурга на цьому етапі сезону Бундесліги наразі є клубним рекордом.

- Кельн не виграв чотири з крайніх поєдинків.

Найкращий гол 13-го туру

Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд)

Крістофер Нкунку / Дані Ольмо (Лейпциг)

Макс Арнольд (Вольфсбург)

Найкращий гравець 13-го туру

Алассан Плеа (Боруссія Менхенгладбах) – дубль асистів у матчі зі Штутгартом

Юссуфа Мукоко / Джованні Рейна (Боруссія Дортмунд) – дубль та 1+1 у малому дербі проти Бохума

Ерік-Максім Чупо-Мотінг (Баварія) – дубль Герти

Крістофер Нкунку (Лейпциг) – дубль Гоффенгайму

Мусса Діабі (Баєр) – дубль Уніону

Символічна збірна 13-го туру

Таблиця після 13-го туру