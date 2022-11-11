Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий тур Бундесліги подарував кілька доволі цікавих матчі та результатів. Поразка Дортмунда, розгромна перегома Баварії у матчі проти симпатичного Вердера та інше.

Результати туру

Дортмунд перервав вражаючу серію проти Вольфсбурга

Чесно, був впевненим, що Дортмунд втратить очки на виїзді проти "вовків". Календар в команди доволі важкий перед канікулами, хоча це й сумнівний аргумент.

Кастельс — Баку, Борнов, ван де Вен, Отавіо — Мармош (Віммер, 58), Ф. Нмеча (Сванберг, 88), Арнольд, Герхардт, Камінські (Руссільйон, 88) — Вінд (Л. Нмеча, 75)

Кобель — Геррейру, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле (Азар, 70) — Брандт, Озджан (Пашаліч, 80), Беллінгем — Мален (Модест, 70), Адеємі (Рейна, 61) — Мукоко

Боруссія погано увійшла у матч. На перших хвилинах господарі виглядали помітно потужніше і якби не блискучий Кобель, бути біді ще раніше. Швейцарець витягнув постріл Мармоша після прострілу у штрафну з флангу, проте незабаром подачу з кутового замкнув Мікі ван де Мен, для якого це взяття воріт стало першим у складі Вольфсбурга. Голландця тримав Зюле, проте чому не завадив йому пробити – лишиться загадкою.

Взагалі Ніклас був найбільш гострим гравцем гостей на пару з Доні Маленом (наприклад, в середині першого тайму Кастельсу довелось продемонструвати чудеса реакції після його проходу каскадом фінтів та пострілу у ближній), проте якість кросів німецького захисника була низькою. Не дивно, бо його першочерговим завданням є захисні виступи, а його доводиться випускати на правому фланзі борони через пошкодження Тома Меньє та Матеу Морея. Блискуче підготувалися та закрили цю позицію минулим літом, нічого сказати. Ситуация не змінюється у кращу сторону.

Перед перервою Кастельсу довелося рятувати свою команду після потужного пострілу у дотик, а потім господарі мали отримувати пенальті, арбітр не пішов дивитися відеоповтор. Не потрібно акцентувати увагу на його діях, бо моментів Дортмунд створив достатньо за такого малюнку матчу.

Проте колектив Ніко Ковача провів непоганий матч саме у руйнуванні, блискуче тримаючи захисний блок та не дозволяючи Боруссії знайти ту саму потрібну шпаринку. Нагадаємо, до цього Вольфсбург обігрував "джмелів" у травні 2015 року, коли виграв Кубок Німеччини. З того моменту команді вдалося лише одного разу зіграти внічию у 2018-му, програвши абсолютно кожну іншу дуель.

Кожна негативна серія та подія колись закінчується. Закінчив її суперсаб Лукас Нмеча, якому асистував ще один сабстітьют Патрік Віммер (гравці гостей просто спостерігали).

Хлопці хорватського наставника тільки почали набирати ходу, а незабаром починається перерва. Буває.

Баварія вдома знищила Вердер

Мюнхенці не помітили бременського суперника.

Ноєр — Мазрауї, Упамекано, Павар, Ернандес (Забітцер, 57) — Горецка (Гравенберх, 71), Кімміх — Мане (Сане, 20), Гнабрі, Мусіала (Тіль, 71) — Чупо-Мотінг (Коман, 57)

Павленка – Вайзер, Вельковіч (Штарк, 46), Фрідль, Піпер, Юнг – Гросс, Біттенкурт (Шмід, 62), Груєв (Стаге, 59) – Дукш, Берк (Дінкчі, 59)

Багато розписувати стосовного цього матчу не будемо.

Згадаємо лише, що Садіо Мане отримав травму у першій половині стартового тайму й пропустить чемпіонат світу, а Серж Гнабрі став діючим обличчям матчу.

Бідного Павленку розносили на любий смак, а Вердер, встигнувши в певний момент навіть зрівняти, просто розсипався.

Шкода, бо колектив з Бремену ми знаємо з дещо іншої сторони у цьому сезоні.

Коротко про інші матчу туру:

- Бохум несподівано обіграв Гладбах. Обидва голи прийшли у першому таймі (Ніко Ельведі привіз просто ідіотичний голясо, що стало переможним у виконанні гостей, віддавши назад голкіперу у ситуації, коли двоє суперників знаходилися у штрафній поруч), гості зуміли скоротити відставання і навіть вирвати нічию, проте друге взяття воріт відмінили через офсайд.

- Штутгарт вдома дотиснув Герту. Господарі відкрили рахунок у матчі (розкішний постріл у 9-ку у виконанні Гірассі), далі Доді Лукебакіо зрівняв, проте на 90+8 Константінос Мавропанос замкнув подачу партнера з кутового.

- Баєр здобув вольову перемогу проти Кельна. Підопічні Баумгарта відкрили рахунок після розкішного удару з підбору, могли пропустити ще один та врятувала поперечина воріт, а далі Надім Амірі (блискучий штрафний) та Мусса Діабі (вразив пусті після блискучого прострілу партнера) відповіли своїми голами у відповідь – команда Алонсо починає демонструвати проблески прогресу.

- Симпатичний Гоффенгайм не виграв жоден з чотирьох поєдинків, що відбулися після погрому Шальке практично повноцінний місяць тому, цього разу поступившись розігравшомуся Айнтрахту, який оформив розгром завдяки Камаді, Муані та компанії до перерви.

- Лейпциг вдома обіграв Фрайбург та повернувся у четвірку. Команда неймовірно подобається після приходу Розе, котрий максимально швидко зумів налагодити пресинг та стабілізував виступи команди. Поговоримо стосовно команди більш детально в одному з наступних оглядів туру, проте командна структура виглядає збалансовано. Якщо Нкунку та Сілва практично не приймають участі у обороні, то опорники та вінгери активно допомагають захисному блоку, формуючи 4-4-2 під час захисту у низькому блоці. Є певні ризики за рахунок певних моментів, проте у перехідній фазі оборона-атака саксонці виглядають максимально потужно. В першому таймі практично не було якихось гострих моментів, проте далі Лейпциг забив двічі і фактично зняв питання щодо переможця.

- Уніон двічі виходив вперед з Аугсбургом та не зумів вирвати перемогу. Як ми казали у нещодавньому огляді, казка берлінців повинна було рано чи пізно закінчитися. Принаймні тимчасовий спад точно повинен статися. Шкода, проте фінішувати у зоні Ліги чемпіонів наприкінці сезону виглядає можливим. А подібний розвиток подій стане не меншою сенсацією європейського сезоні.

- Шальке здолав Майнц завдяки голу Сімона Теродде на 10 хвилині. Нападник Гельзенкірхена забив вперше з початку жовтня у чемпіонаті.

Цікаві факти:

https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/stats

Найкращий гол 14-го туру

Бенно Шміц (Кельн)

Надієм Амірі (Баєр)

Лукас Кюблер (Фрайбург)

Шеральдо Беккер (Уніон)

Найкращий гравець 14-го туру

Серж Гнабрі (Баварія) – хет-трик Вердеру

Константінос Мавропанос (Штутгарт) – переможний гол у доданий час (98 хвилина) проти Герти

Крістофер Нкунку (Лейпциг) – 1+1 у надважливому матчі проти Фрайбурга, що дозволив його команді нарешті повернутися у зону чемпіонської ліги

Флоріан Нідерлехнер (Аугсбург) – дубль Уніону, що не дозволив сенсаційному лідеру скоротити відставання від мюнхенців

Сімон Теродде (Шальке) – приніс лише другу перемогу гельзенкірхенцям у цьому сезоні чемпіонаті

Символічна збірна 14-го туру

Кастельс (Вольфсбург) — Сімакан (Лейпциг), Мавропанос (Штутгарт), Ден Вен (Вольфсбург), Соса (Штутгарт) — Гнабрі (Баварія), Кімміх (Баварія), Нкунку (Лейпциг), Ліндстрьом (Айнтрахт) — Муані (Айнтрахт), Нідерлехнер (Аугсбург)

Таблиця після 14-го туру