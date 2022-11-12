Німеччина

Захисник гратиме в складі мюнхенців ще чотири роки.

Мюнхенська Баварія завжди зважала на розвиток власних вихованців, тому, коли в складі основної команди з’явився мешканець базового міста "Рекордмайстера" фланговий захисник Йосип Станішич, у клубі почали приділяти чимало уваги його прогресу.

Зрештою, 22-річний виконавець віднайшов прихильність і з боку нинішнього головного тренера чинних чемпіонів Німеччини, Юліана Нагельсманна, і вже 11 разів з’являвся на полі в поточному сезоні.

Особливих проблем за таких умов із необхідністю продовжити контракт футболіста, який обрав хорватське футбольне громадянство, ще на чотири роки не виникло.

"Це поновлення — приємний вотум довіри з боку Баварії, за який я хотів би віддячити клубу та вболівальникам і який дуже мотивує мене для подальшого розвитку. Як людина, яка народилася в Мюнхені, я мрію грати в цій футболці. Моя мета — виграти якомога більше титулів із Баварією", — заявив Йосип після офіційної частини.

Зауважимо, що Станішич поповнив склад основної команди тільки на початку минулого сезону, а до цього мав досвід виступів у академіях місцевих Мюнхена 1860, Фюрстенфельдбрука та Перлаха.