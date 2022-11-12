Німеччина

Наставник Дортмунда прокоментував поразку своєї команди.

Коуч Боруссії Дортмунд та півзахисник Юліан Брандт поділилися думками після матчу у Менхенгладбаху.

Четвертий гол "вибив нам ґрунт з під ніг ", — сказав головний тренер рурців.

"Зараз ми маємо дефіцит, який маємо компенсувати з січня. Ми починатимемо шлях з мінуса, а не з нуля".

Юліан Брандт: "У вирішальні моменти ми дрімали. Ми добре рухали м’яч і тиснули на перших хвилинах. Проте перша втрата привела до контратаки, і знову, як і в матчі з Вольфсбургом, ми змушені були наздоганяти суперника у рахунку. Точно так само в другому таймі. Безсумнівно, Гладбах зіграв хорошу гру і безжально використав свої шанси. Але ви не можете надати супернику більше простору та можливостей, ніж ми зробили сьогодні. Ми програли через власні невдачі. Це дуже важка вага на плечах. Двічі програти до зимової перерви – це лайно".