Німеччина

Німецький гранд не випробував проблем у матчі із аутсайдером ліги.

У рамках 15 раунду німецької Бундесліги Баварія у гостях грала проти Шальке 04.

У першому таймі мюнхенці мали досить багато моментів, але забила лише один гол. На 38 хвилині Мусіала п'яткою віддав на Гнабрі, який прошив лівий нижній кут воріт господарів.

На початку другої половини зустрічі Баварія забила вже другий гол. І знову автором гольової передачі виявився Мусіала, а гол забив Чупо-Мотінг — 0:2.

Баварія з 34 набраними балами лідирує у чемпіонаті. Шальке залишається на останній позиції.

Шальке — Баварія 0:2

Голи: Гнабрі, 38, Чупо-Мотінг, 52

Шальке: Шволов — Бруннер (Айдин, 75), Йосіда, Матріціані, Мор (Колодзейчак, 66) — Крал, Краусс, Караман (Ларссон, 59), Дрекслер (Лаца, 75), Бюльтер (Сане, 66) — Теродде.

Баварія: Ноєр — Ернандес (Станішич, 72), Упамекано, Павар, Кімміх — Горецка (Забітцер, 72), Коман (Гравенберх, 79), Мусіала (Ваннер, 79), Сане (Де Лігт, 60), Гнабрі - Чупо-Мотінг.