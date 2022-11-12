Він увійшов в історію Бундесліги.
Джамал Мусіала, Getty Images
12 листопада 2022, 22:26
Мюнхенська Баварія у 15 раунді Бундесліги переграла Шальке з рахунком 0:2. Але ця перемога стала важливою також для півзахисника Джамала Мусіали.
Футболіст провів свій 100 поєдинок у футболці мюнхенського гранду. У ньому він відзначимся двома асистами.
Також він увійшов в історію Бундесліги. Він став наймолодшим футболістом з моменту заснування змагання, який дістався позначки 100 матчів за Баварію у всіх турнірах.
У сезоні-2022/23 Мусіала провів за клуб 14 зустрічей у чемпіонаті Німеччини, забив 9 голів та віддав 6 гольових пасів.