Німеччина

Він увійшов в історію Бундесліги.

Мюнхенська Баварія у 15 раунді Бундесліги переграла Шальке з рахунком 0:2. Але ця перемога стала важливою також для півзахисника Джамала Мусіали.

Футболіст провів свій 100 поєдинок у футболці мюнхенського гранду. У ньому він відзначимся двома асистами.

Також він увійшов в історію Бундесліги. Він став наймолодшим футболістом з моменту заснування змагання, який дістався позначки 100 матчів за Баварію у всіх турнірах.

У сезоні-2022/23 Мусіала провів за клуб 14 зустрічей у чемпіонаті Німеччини, забив 9 голів та віддав 6 гольових пасів.