Німеччина

Футболіст може часто грати на мундіалі.

Для багатьох прізвище Маріо Гьотце у списку викликаних гравців до збірної Німеччини на чемпіонат світу у Катар стало неочікуваним.

Футболіст є важливим гравцем стартового складу франкфуртського Айнтрахта і, скоріше за все, у "Die Mannshaft" прекрасно пам'ятають, як може підсилити гру цей футболіст.

У фіналі чемпіонату світу-2014 саме гол Маріо Гьотце на на 113 хвилині у ворота Аргентини приніс головний трофей збірній Німеччині.

Цей раз гравець також має відіграти важливу роль на мундіалі. Про це особисто йому сказав головний тренер збірної Ханс-Дітер Флік, повідомляє Bayern&Germany.

Очевидно, що 30-річний Гьотце не буде грати усі поєдинки з перших хвилин, але Флік цінує його здатність змінювати гру під час виходу на заміну.

Будучи головним тренером Баварії Флік роздумував над тим, щоб придбати Гьотце, але вирішив не робити цього.

Перший матч на мундіалі збірна Німеччини зіграє 23 листопада о 15:00 за київським часом.